La filtración de cientos de miles de cables diplomáticos y una investigación por presunta violación son algunos de los casos por los que Julian Assange, fundador Wikileaks, ha sido perseguido por Estados Unidos y las autoridades de Suecia.

Tras casi siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres para escapar a la ira de Washington, Julian Assange, perdió el jueves la protección de Quito y fue detenido por la policía británica en virtud de una "orden de extradición" de Estados Unidos.

Assange, de 47 años, fue trasladado "a una comisaría del centro de Londres donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes", precisó. Imágenes de televisión mostraron como los agentes sacaban arrastrando a Assange, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola.

¿Quién es Julian Assange?

Julian Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Su madre, la artista teatral Christine Ann Assange, se separó del padre de Julian antes de que naciera. Durante sus primeros 15 años, el joven vivió en más de 30 ciudades australianas antes de establecerse en Melbourne.



Alumno inteligente, estudió matemáticas, física e informática en la universidad, sin llegar a licenciarse. Lo sedujo entonces la piratería informática, y llegó a entrar en las webs de la NASA y el Pentágono con el seudónimo de "Mendax". Fue en esa época cuando tuvo a su hijo Daniel, cuya custodia disputó luego con la madre.

Con la notoriedad de Wikileaks, se lo saludó como a un genio informático y un mesías libertario. "El hombre más peligroso del mundo", se titulaba una biografía suya. Pero rápidamente, arreciaron las críticas. Las autoridades lo acusaron de poner en peligro las vidas de agentes de inteligencia, y algunos viejos amigos y colaboradores lo describieron como "egocéntrico", "obsesivo" y "paranoico".

Wikileaks, la ONG fundada por Assange

WikiLeaks se hizo conocer en 2009 cuando publicó cientos de miles de mensajes enviados por buscapersonas el 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados en Estados Unidos contra las Torres Gemelas y el Pentágono.



La ONG, fundada en 2006 por Julian Assange, permite publicar en línea documentos comprometedores sin poder identificar a quienes los filtraron. Poco a poco, sus revelaciones se volvieron más explosivas, como cuando filtró un video en el que se ve a tropas del ejército estadounidense cometiendo abusos en Irak o como cuando divulgó miles de documentos militares sobre Afganistán.



En noviembre 2010, WikiLeaks publicó, con la ayuda de cinco grandes medios internacionales (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde, El País), más de 250.000 documentos secretos que revelaban los entresijos de la diplomacia estadounidense. Después del bautizado como "cablegate", Julian Assange se convirtió en el enemigo público número uno en Estados Unidos.

¿Por qué EE.UU. persigue a Assange?



Julian Assange fue detenido en Londres ante un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es acusado de "conspiración para piratería informática" y podría enfrentar hasta cinco años de prisión, dijo el jueves el Departamento de Justicia estadounidense, que en un comunicado detalló que en marzo de 2010, este experto informático de origen australiano se coordinó con la exsoldado Chelsea Manning -que por aquel entonces trabajaba como analista de inteligencia para el Departamento de Defensa de EE.UU. bajo el nombre de Bradley Manning- para acceder a material clasificado del Gobierno.

Manning filtró en 2010 al portal Wikileaks más de 700,000 documentos clasificados como secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, lo que supuso un revés para la diplomacia estadounidense y alimentó un debate sobre el papel de Washington en el mundo. La acusación revelada este jueves implica que EE.UU. considera que Assange no fue un mero receptor de dichos documentos, sino que colaboró de manera activa con Manning para lograr el acceso a los mismos.



En noviembre de 2016 y durante su asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, Assange se inmiscuyó en las elecciones estadounidenses. El gobierno ecuatoriano tuvo que recordarle que no podía entrometerse en asuntos de terceros países. Pero antes, su organización Wikileaks ya había tal vez contribuido a la victoria de Donald Trump al publicar miles de mensajes secretos de la campaña de su rival demócrata Hillary Clinton.

Investigado por violación sexual en Suecia

Las autoridades suecas cerraron en mayo de 2017 la investigación preliminar contra Assange, abierta siete años atrás por varios delitos sexuales, ante la imposibilidad de hacerla avanzar después de que el periodista australiano se refugiase en la legación ecuatoriana en 2012 para evitar la extradición a ese país.



"Una investigación preliminar puede reanudarse mientras no hayan prescrito los delitos. En este caso, la supuesta violación prescribe a mediados de agosto de 2020", consta en un comunicado. Los otros tres delitos sexuales de que era sospechoso Assange por las acusaciones de dos mujeres tras su estancia en Suecia en agosto de 2010 ya prescribieron hace años.



La abogada de una de las denunciantes de Assange, Elisabeth Massi Fritz, aseguró a medios suecos que hará "todo lo posible" para que se reabra la investigación y sea extraditado a este país nórdico.

El retiro de asilo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, justificó este jueves el retiro del asilo a Julian Assange por la conducta "irrespetuosa" y "agresiva" del australiano, a quien acusa también de haber vulnerado aspectos de la seguridad en la embajada donde recibió asilo en 2012.



"La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada, en contra del Ecuador, y sobre todo, la trasgresión a los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable", dijo.



El gobernante, en un video institucional transmitido por cadena nacional y redes sociales, puntualizó que "Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en 2012". Añadió que por seis años y diez meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos de Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de la embajada en Londres.

