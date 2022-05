OMS desaconsejó la aplicación de cuarta dosis al público en general | Fuente: AFP / Referencial

La cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 debe estar dirigida por el momento únicamente a personas con la inmunidad debilitada y mayores, señaló hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



"No hay datos específicos que justifiquen recomendar la cuarta dosis de manera más amplia", declaró la científica jefe de la organización, Soumya Swaminathan, en una rueda de prensa dedicada a la evolución de la pandemia.



Varios países de Europa y Latinoamérica están ofreciendo a sus poblaciones la cuarta dosis de alguna de las vacunas que se han desarrollado para prevenir la COVID o evitar sus síntomas más graves, pocos meses después de haber recibido la tercera dosis de refuerzo.



"Sabemos que en algunos grupos la inmunidad declina rápidamente. Si uno es mayor o tiene una enfermedad que afecta al sistema inmunitario, si está en tratamiento de tiroides, con medicación para el cáncer o con diabetes severa, entonces el sistema inmunitario no responde bien y una cuarta dosis puede ayudar", confirmó Swaminathan.



Sobre el resto de la población, señaló que no se recomienda la cuarta dosis a todos los adultos.

Esquema de 3 dosis

Recordó que la OMS aconseja tener las dos dosis iniciales y un refuerzo "que ofrece una respuesta inmunitaria más completa y fuerte, por lo que consideramos que la fase primera de la vacunación consiste en tres dosis".



No obstante, apuntó que todavía hay una parte considerable de la población mundial que no tiene acceso a las vacunas, como ocurre en Africa, donde sólo el 15 % de la población ha recibido dos dosis.



"Tenemos que concentrarnos en ellos, en particular en los grupos de personas mayores y trabajadores de la sanidad" de esa parte del mundo, insistió.



"En África solo el 26 % de la población mayor de 60 años ha recibido dosis y esto es muy preocupante porque en cualquier futuro brote, como lo que estamos viendo en algunos países, ese grupo estará en riesgo de desarrollar una enfermedad grave", agregó. (EFE)