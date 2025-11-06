Reducción del tráfico aéreo y vuelos cancelados: así afecta el cierre del gobierno a la aviación comercial en EE.UU.

Personas observan el tablero de los vuelos en el Aeropuerto Ronald Reagan este jueves, en Washington (Estados Unidos). |
Seguridad, fatiga y renuncias sin precedentes
La principal causa de esta orden de reducción radica en la creciente fatiga entre los controladores de tráfico aéreo (ATC), quienes, junto con los oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), se encuentran entre los aproximadamente 700 000 empleados federales que trabajan sin recibir su salario desde el 1 de octubre.
El administrador de la FAA, Bryan Bedford, enfatizó que si bien el sistema de aviación sigue siendo seguro y eficiente, "estamos empezando a ver cierta evidencia de que la fatiga se está acumulando en el sistema de formas que creemos que necesitamos trabajar para aliviar parte de esa presión".
El jefe de la FAA reconoció que no tenía conocimiento en su trayectoria de 35 años de una situación donde se tomaran este tipo de medidas, pues "estamos en un territorio nuevo en términos de cierres de gobierno".
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, fue directo sobre la prioridad del gobierno, señalando que "nuestra única función es asegurarnos de mantener este espacio aéreo lo más seguro posible". Además, comentó que los recortes buscan "aliviar la presión", dado que muchos controladores "no pueden manejar la falta de dos cheques de pago".
Desde el inicio del cierre, las autoridades reportaron 450 problemas de personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo, más de cuatro veces la cantidad registrada en el mismo período el año pasado.
Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, afirmó a CNN que "los controladores aéreos están renunciando a diario debido a la prolongada paralización". "Nunca habíamos visto algo así", dijo.
Impacto en las aerolíneas y los pasajeros afectados
Los aeropuertos más grandes del país se verán impactados. Entre las terminales aéreas que experimentarán recortes se encuentran el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, el Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth, el Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En la zona de Washington D.C., los tres aeropuertos, incluyendo el Internacional Washington Dulles, el Internacional Baltimore/Washington y el Nacional Ronald Reagan Washington, también estarán afectados.
Las principales aerolíneas ya han comenzado a ajustar sus horarios. United, Delta y Southwest se encuentran entre las compañías que cancelaron vuelos de manera preventiva.
Empresa como American Airlines reducirán su programación de vuelos en un 4% desde el viernes hasta el lunes en los 40 aeropuertos afectados, lo que representa unos 220 vuelos cancelados por día. No obstante, esperan operar alrededor de 6.000 vuelos diarios. Líneas como Southwest Airlines cancelarán alrededor de 100 vuelos programados para el viernes, mientras que Delta Airlines anunció la cancelación de 170 vuelos el viernes y "menos" el sábado.
Las aerolíneas están obligadas a ofrecer flexibilidad a los clientes. Si un vuelo es cancelado, los pasajeros tienen derecho a reembolsos, incluso si compraron boletos no reembolsables o de economía básica. Sin embargo, la FAA aclaró que las aerolíneas no están obligadas a cubrir otros gastos derivados de la cancelación, como los costos de hotel, siguiendo el procedimiento habitual cuando la demora no es culpa de la aerolínea.