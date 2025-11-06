Reducción del tráfico aéreo y vuelos cancelados: así afecta el cierre del gobierno a la aviación comercial en EE.UU.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dispuso una reducción inicial del 4% en 40 aeropuertos de alto tráfico a partir del 7 de noviembre, como medida para aliviar la presión sobre los controladores aéreos, quienes trabajan sin paga mientras el cierre federal se prolonga.

La prolongación del cierre del gobierno federal, que ha entrado en su segundo mes y ya es el más largo de la historia de Estados Unidos (37 días), está forzando a las autoridades de transporte del país a tomar medidas "sin precedentes" en la aviación comercial.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las aerolíneas una reducción en las operaciones de vuelo programadas en 40 de los aeropuertos más importantes del país, citando señales de "tensión en el sistema" que podrían comprometer la seguridad del transporte aéreo.



El recorte de vuelos, que afectará a los mercados de alto tráfico y podría repercutir tanto en viajeros comerciales como en operaciones de carga, se implementará de forma gradual.

Aunque la administración Trump había anunciado inicialmente un recorte del 10% en 40 mercados, la instrucción de emergencia emitida por la FAA ordenó comenzar este viernes a las 6:00 a.m. hora del Este con una reducción del 4%.



Calendario de reducciones y la amenaza a los viajes de Acción de Gracias



La FAA ha establecido un calendario de futuras reducciones si el estancamiento político continúa. El recorte aumentará al 6% para el 11 de noviembre, al 8% para el 13 de noviembre y alcanzará el 10% para el 14 de noviembre. Se espera que esta medida, aunque sin afectar los vuelos internacionales, provoque miles de cancelaciones y retrasos, impactando especialmente a los vuelos programados entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m..



La decisión llega apenas dos semanas antes del feriado de Acción de Gracias, considerado el período de mayor actividad de viajes del año. La viajera Julie Charnet comentó a CNN que está esperando a ver si el gobierno reabre antes de comprar boletos de viaje para las próximas vacaciones.



El recorte del 10% en un centro principal como el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago podría significar 121 vuelos menos al día, lo que equivale a más de 14 500 asientos. Los expertos predicen que los recortes podrían representar hasta 1800 vuelos y más de 268 000 asientos combinados, según la firma de análisis de aviación Cirium.