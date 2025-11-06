¿Con quiénes compiten? Cristiano y Messi nominados al once ideal del premio The Best de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) anunció oficialmente el inicio de las votaciones para los Premios The Best 2025. Hinchas de todo el mundo podrán votar por todas las categorías en las que figuran a mejor futbolista masculino y a los integrantes del equipo ideal de la temporada.
En esta terna se encuentran Cristiano Ronaldo de Al Nassr y Lionel Messi de Inter Miami, quienes fueron archirrivales cuando jugana el clásico español con Real Madrid y Barcelona.
Aquí todos los nominados para el once ideal del The Best.
Arqueros:
Alisson Becker (Brasil y Liverpool) Yassine Bounou (Marruecos y Al Hilal) Diogo Costa (Portugal y Porto) Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid) Michele Di Gregorio (Italia y Juventus) Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain, ahora Manchester City) Fabio (Brasil y Fluminense) John Victor (Brasil y Botafogo, ahora Nottingham Forest) Emiliano Martinez (Argentina y Aston) Villa).
Edouard Mendy (Senegal y Al-Ahli) Alex Meret (Italia y Napoli) Kevin Mier (Colombia y Cruz Azul) Manuel Neuer (Alemania y Bayern Munich) Jan Oblak (Eslovenia y Atlético Madrid) David Raya (España y Arsenal) Robert Sánchez (España y Chelsea) Unai Simón (España y Athletic Club) Yann Sommer (Suiza e Inter de Milán) Mile Svilar (Bélgica y Roma) Wojciech Szczesny (Polonia y Barcelona) Weverton (Brasil y Palmeiras) Ronwen Williams (Sudáfrica y Mamelodi Sundowns).
Defensas:
Pau Cubarsi (España y Barcelona) Marc Cucurella (España y Chelsea) Alphonso Davies (Canadá y Bayern Munich) Giovanni Di Lorenzo (Italia y Napoli) Ruben Dias (Portugal y Manchester City) Denzel Dumfries (Países Bajos e Inter de Milán) Raphael Guerreiro (Portugal y Bayern Munich) Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain) Dean Huijsen (España y Bournemouth/Real Madrid) Ibrahima Konate (Francia y Liverpool) Kalidou Koulibaly (Senegal y Al Hilal) Jules Kounde (Francia y Barcelona) Gabriel Magalhaes (Brasil y Arsenal) Marquinhos (Brasil y Paris Saint-Germain).
Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain) Nicolas Otamendi (Argentina y Benfica) Willian Pacho (Ecuador y Paris Saint-Germain) Antonio Rudiger (Alemania y Real Madrid) William Saliba (Francia y Arsenal) Thiago Silva (Brasil y Fluminense) Dayot Upamecano (Francia y Bayern Munich) Virgil van Dijk (Países Bajos y Liverpool).
Volantes:
Jhon Arias (Colombia y Fluminense/Wolves) Jude Bellingham (Inglaterra y Real Madrid) Moisés Caicedo (Ecuador y Chelsea) Frenkie De Jong (Países Bajos y Barcelona) Bruno Fernandes (Portugal y Manchester United) Enzo Fernandez (Argentina y Chelsea) Ryan Gravenberch (Países Bajos y Liverpool) Joshua Kimmich (Alemania y Bayern Munich) Alexis Mac Allister (Argentina y Liverpool) Scott McTominay (Escocia y Napoli) Jamal Musiala (Alemania y Bayern Munich) Joao Neves (Portugal y Paris Saint-Germain) Ruben Neves (Portugal y Al Hilal) Michael Olise (Francia y Bayern Munich).
Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea) Pedri (España y Barcelona) Declan Rice (Inglaterra y Arsenal) Fabián Ruíz (España y Paris Saint-Germain) Bernardo Silva (Portugal y Manchester City) Federico Valverde (Uruguay y Real Madrid) Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain) Florian Wirtz (Alemania y Bayer Leverkusen/Liverpool).
Delantero:
Salem Al Dawsari (Arabia Saudí y Al Hilal) Bradley Barcola (Francia y Paris Saint-Germain) Ousmane Dembele (Francia y Paris Saint-Germain) Desire Doue (Francia y Paris Saint-Germain) Serhou Guirassy (Guinea y Borussia Dortmund) Viktor Gyokeres (Suecia y Sporting/Arsenal) Erling Haaland (Noruega y Manchester City) Luiz Henrique (Brasil y Botafogo/Zenit de San Petersburgo) Alexander Isak (Suecia y Newcastle, ahora Liverpool) Harry Kane (Inglaterra y Bayern Munich).
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia y Napoli/Paris Saint-Germain) Robert Lewandowski (Polonia y Barcelona) Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milán) Kylian Mbappé (Francia y Real Madrid) Lionel Messi (Argentina e Inter Miami) Joao Pedro (Brasil y Brighton/Chelsea) Raphina (Brasil y Barcelona) Mateo Retegui (Italia y Atalanta/Al-Qadsiah) Cristiano Ronaldo (Portugal y Al Nassr) Mohamed Salah (Egipto y Liverpool) Vinicius Jr (Brasil y Real Madrid) Lamine Yamal (España y Barcelona).