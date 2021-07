Vacuna rusa Sputnik V | Fuente: AFP

La vacuna rusa Gameleya Sputnik V contra la COVID-19 es eficaz para neutralizar la variante Alfa (Reino Unido) del SARS-CoV-2, pero no lo es tanto frente a la Beta (Sudáfrica), según un estudio de la Escuela de Medicina del Hospital Monte Sinaí (EE.UU) que no analiza la Delta.



La investigación que publica Nature Communications se realizó con muestras de suero de doce personas en Argentina un mes después de haber recibido las dos dosis del preparado ruso.



Sputnik tiene una eficacia declarada del 91,6 % tras los ensayos clínicos efectuados a finales de 2020 y se usa en países como Rusia, Argentina, México y Hungría, pero variantes como la Alfa (B.1.1.7) y la Beta (B.1.351) no estaban presentes en Rusia durante el período de prueba.



Por ello, el equipo dirigido por Benhur Lee analizó la capacidad neutralizante de esta vacuna frente a esas variantes y concluyó que la Sputnik es "eficaz para neutralizar" la Alfa, pero "no es tan eficaz" contra la Beta, indica Nature Communications.



Variantes del coronavirus

El equipo usó virus recombinantes portadores de las mutaciones de la proteína Spike (la que usa para entrar en las células humanas) que se encuentran en las variantes Alfa y Beta.



Además, analizó la mutación E484K que se da también en la proteína S y que está presente además en otras variantes como la Gamma (Brasil).



La investigación indicó que los sueros de los pacientes analizados mostraban "una neutralización eficaz" contra la variante Alfa, "una actividad moderadamente reducida contra la mutación E484K sola y una actividad marcadamente reducida contra la variante Beta".



Los autores señalan que, aunque se justifica el análisis de una muestra de mayor tamaño, la capacidad de la variante Beta y de la mutación E484K de escapar a la neutralización de los anticuerpos en las muestras analizadas "sugiere que el control de algunas variantes emergentes puede beneficiarse de vacunas actualizadas".

