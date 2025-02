Las siderúrgicas chinas caen en bolsa por los aranceles al acero y al aluminio impuestos por Donald Trump

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las siderúrgicas chinas experimentaron este martes caídas generalizadas en bolsa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmase órdenes ejecutivas para imponer aranceles generales del 25 % a las importaciones de acero y aluminio.



Concretamente, durante la sesión bursátil en Shanghái, la mayor siderúrgica del país, Baosteel, perdió un 0,14 %, y Shandong Iron and Steel, otro 2,05 %. En el otro gran mercado de la China continental, el de Shenzhen, también registraron caídas firmas del sector como Jiangsu Shagang (-0,33 %), Angang Steel (-1,63 %), HBIS (-1,81 %) o Hunan Valin (-2,63 %).



Mientras tanto, en Hong Kong, el productor de aluminio China Hongqiao, una de las 83 firmas que componen el selectivo local, el Hang Seng,bajaba un 0,15 %. La única compañía que la supera en tamaño en su sector, Chinalco, se dejaba un 0,79 %.

China la mayor exportadora de acero del mundo

China es el mayor exportador de acero del mundo, con más de 100 millones de toneladas en 2024, pero EE.UU. no está entre sus principales compradores, ya que el país norteamericano apenas importó del país asiático alrededor del 1,8 % de su total de compras, según la base de datos sobre estadísticas comerciales de Naciones Unidas Comtrade.



En cuanto al aluminio, un 3 % de las importaciones totales provino de China.



No obstante, algunas informaciones apuntan también a la relevancia del comercio a través de terceros países como Canadá o México.



El anterior presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el pasado mes de julio tasas del 25 % al acero y del 10 % aluminio importados de ese último país si no se podía demostrar que habían sido fundidos en su territorio.



Además, en un informe publicado tras la victoria electoral de Trump, la consultora local MySteel apuntaba que algunos exportadores chinos de acero no solo estaban preocupados por los aranceles estadounidenses sino por el efecto contagio, apuntando específicamente a posibles nuevas tasas en otros territorios como Canadá o la Unión Europea.