Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

RPP se reunió este sábado con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el Vaticano, que se celebró en Roma.

La directora periodística de RPP, Susana Vera, le hizo entrega al sumo pontífice tres regalos, en la previa de su primer cumpleaños como papa, sobre su vida y recuerdos en el Perú, entre ellos un cuaderno con mensajes y saludos fraternos de sus amigos en Chiclayo y parte de nuestro equipo periodístico.

“En este cuaderno hermoso lo hemos hecho en RPP, lo mandamos a imprimir porque tuve la idea de viajar a Chiclayo y hacer que la gente, colegas, compañeros, amigos del papa León XIV pudieran mandarle un mensaje, un saludo por su cumpleaños”, comentó.

En el cuaderno se observa fotografías del papa con algunas de las personas que compartieron en algún momento de su vida con Robert Prevost en el Perú, así como saludos del equipo de RPP y de la propia directora periodística.

RPP se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papa | Fuente: RPP

RPP participó en la mesa "Desarmando las palabras para desarmar el mundo"

La directora periodística de RPP, Susana Vera, participó el último viernes en la mesa redonda denominada ‘Desarmando las palabras para desarmar el mundo’, cuya temática fue dedicada a la comunicación y la información, y donde se analizó la vocación de la comunicación como servicio a la comunidad, la protección del bien común y la defensa de la verdad.

Durante el conversatorio, Susana Vera contó que los peruanos, frente a la crisis de inseguridad ciudadana, política, "siempre hemos sabido levantarnos" en donde "siempre ha estado RPP, que entiende que el encargo al periodismo es claro: convertir la palabra en puente, no en barrera".

Además, contó cómo RPP estuvo al servicio de la ciudadanía en la cobertura de la etapa del terrorismo, el terremoto en Pisco de 2007,así como la cobertura en tiempo de pandemia sobre la situación de la comunidad de Pucacuro. En aquella ocasión, RPP conversó con el apu Emerson Mucushua, de la comunidad nativa ubicada en el distrito de Trompeteros, región Loreto.

"Eso es darle el rostro humano a la noticia, eso es hacer el periodismo de fraternidad, que es una reflexión que me he llevado todos estos días. ¿Cómo hacemos que el periodismo tenga más rostro humano? Creo que viene desde el periodismo de servicio", destacó.

La directora periodística de RPP, Susana Vera, se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papaFuente: RPP

Pronunciamiento de León XIV

El papa León XIV recibió el último viernes en el Vaticano a los participantes del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025' ante quienes pidió una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados" en un mundo "marcado por conflictos y divisiones".

"Necesitamos una amplia "alianza humana", fundada no en el poder, sino en el cuidado; no en el lucro, sino en la donación; no en la sospecha, sino en la confianza. El cuidado, la donación y la confianza no son virtudes para el ocio: son pilares de una economía que no mata, sino que intensifica y amplía la participación en la vida", señaló León XIV.