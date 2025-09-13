Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

RPP se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papa

La directoria periodística de RPP, Susana Vera, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, en donde hizo entrega de regalos y recuerdos del Perú.
La directoria periodística de RPP, Susana Vera, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano, en donde hizo entrega de regalos y recuerdos del Perú. | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Nuestra directora periodística, Susana Vera, hizo entrega al papa León XIV de tres regalos sobre su vida y recuerdos en el Perú, entre ellos un cuaderno con mensajes y saludos fraternos de sus amigos en Chiclayo y parte del equipo de RPP.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 09:51

RPP se reunió este sábado con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana en el Vaticano, que se celebró en Roma.

La directora periodística de RPP, Susana Vera, le hizo entrega al sumo pontífice tres regalos, en la previa de su primer cumpleaños como papa, sobre su vida y recuerdos en el Perú, entre ellos un cuaderno con mensajes y saludos fraternos de sus amigos en Chiclayo y parte de nuestro equipo periodístico.

“En este cuaderno hermoso lo hemos hecho en RPP, lo mandamos a imprimir porque tuve la idea de viajar a Chiclayo y hacer que la gente, colegas, compañeros, amigos del papa León XIV pudieran mandarle un mensaje, un saludo por su cumpleaños”, comentó. 

En el cuaderno se observa fotografías del papa con algunas de las personas que compartieron en algún momento de su vida con Robert Prevost en el Perú, así como saludos del equipo de RPP y de la propia directora periodística.

RPP se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papa
RPP se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papa | Fuente: RPP

RPP participó en la mesa "Desarmando las palabras para desarmar el mundo"

La directora periodística de RPP, Susana Vera, participó el último viernes en la mesa redonda denominada ‘Desarmando las palabras para desarmar el mundo’, cuya temática fue dedicada a la comunicación y la información, y donde se analizó la vocación de la comunicación como servicio a la comunidad, la protección del bien común y la defensa de la verdad.

Durante el conversatorio, Susana Vera contó que los peruanos, frente a la crisis de inseguridad ciudadana, política, "siempre hemos sabido levantarnos" en donde "siempre ha estado RPP, que entiende que el encargo al periodismo es claro: convertir la palabra en puente, no en barrera".

Además, contó cómo RPP estuvo al servicio de la ciudadanía en la cobertura de la etapa del terrorismo, el terremoto en Pisco de 2007,así como la cobertura en tiempo de pandemia sobre la situación de la comunidad de Pucacuro. En aquella ocasión, RPP conversó con el apu Emerson Mucushua, de la comunidad nativa ubicada en el distrito de Trompeteros, región Loreto.

"Eso es darle el rostro humano a la noticia, eso es hacer el periodismo de fraternidad, que es una reflexión que me he llevado todos estos días. ¿Cómo hacemos que el periodismo tenga más rostro humano? Creo que viene desde el periodismo de servicio", destacó.

La directora periodística de RPP, Susana Vera, se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papa

La directora periodística de RPP, Susana Vera, se reunió con León XIV previo a su primer cumpleaños como papaFuente: RPP

Pronunciamiento de León XIV

El papa León XIV recibió el último viernes en el Vaticano a los participantes del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025' ante quienes pidió una "alianza de la humanidad no fundada en el poder, sino en los cuidados" en un mundo "marcado por conflictos y divisiones".

"Necesitamos una amplia "alianza humana", fundada no en el poder, sino en el cuidado; no en el lucro, sino en la donación; no en la sospecha, sino en la confianza. El cuidado, la donación y la confianza no son virtudes para el ocio: son pilares de una economía que no mata, sino que intensifica y amplía la participación en la vida", señaló León XIV.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
RPP Vaticano León XIV Susana Vera

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido Sugerido

SIGUIENTE NOTA