Emoción desbordante en Oslo: María Corina Machado reapareció tras más un año en la clandestinidad ante sus simpatizantes en Noruega

La opositora venezolana María Corina Machado, quien ha permanecido en la clandestinidad desde agosto de 2024, hizo su primera aparición pública en más de un año al llegar a Oslo este jueves (miércoles en Perú), donde salió al balcón del Grand Hotel para saludar a sus simpatizantes en medio de expresiones de júblio, quienes cantaron junto a ella el himno nacional de Venezuela.

La llegada se produjo con casi tres días de retraso debido a condiciones meteorológicas adversas durante su salida secreta del país, lo que le impidió asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz el miércoles.

Al borde de la 1 a.m. del jueves (7:00 p.m. del miércoles en Perú), el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes, informó que la líder opositora venezolana ya se encontraba en Oslo, al tiempo que agencias de noticias difundieron fotos del avión que arribó a la capital noruega con Machado a bordo. En una de las imágenes se ve el perfil de la venezolana a través de una de las ventanillas de la aeronave.

Pasadas las 2 a.m., María Corina Machado salió al balcón del Grand Hotel vestida de negro, cruzó los brazos sobre el pecho y saludó a los venezolanos y simpatizantes que la esperaban en el frontis del edificio.

Los presentes comenzaron a cantar el himno nacional de Venezuela, y Machado se unió a ellos. Las decenas de personas asistentes empezaron a dar vítores y repitiendo expresiones como "¡Valiente! o ¡Libertad!, mientras ella continuaba saludando.

Aproximadamente a las 2:27 a.m., Machado ingresó nuevamente al hotel, y en un video compartido en su cuenta personal se le escucha decir "Voy a bajar". En esa misma publicación, Machado posteó "¡Oslo, aquí estoy!".

Poco después salieron sus familiares, incluyendo su hija Ana Corina Sosa Machado, quien este miércoles aceptó el galardón en su nombre y leyó su discurso de aceptación. También se vio representantes de su equipo político y del Instituto Nobel.

Luego, la opositora se acercó a la zona acordonada, trepó y cruzó la valla para saludar a las personas, abrazarse con varios y dar la mano a otros que la grababan con sus celulares.

Este encuentro marcó su reencuentro con familiares a los que no veía en más de dos años, incluyendo a su hermana y su madre, Corina Parisca, quienes se encuentran en Oslo.

Así fue la aparición de María Corina Machado ante sus simpatizantes en Oslo. | Fuente: EFE

Salida de Venezuela

La salida de Machado de Venezuela, donde vive en la clandestinidad desde las elecciones de julio de 2024 en las que su sustituto Edmundo González obtuvo la mayoría según registros independientes, generó incertidumbre sobre su regreso.

De acuerdoa fuentes de Bloomberg, Machado puso salir de Venezuela con la ayuda de algunos miembros del régimen de Nicolás Maduro y de funcionarios estadounidenses.

El medio reportó que algunos funcionarios de EE.UU. ven esta colaboración como un indicio de disposición para una transición de poder. Ni la Casa Blanca ni el gobierno venezolano respondieron a solicitudes de comentarios, y fuentes indican que Caracas podría desmentir la versión al afirmar que conocía su paradero.

En su discurso de aceptación leído por su hija, Machado dedicó el premio a todo el pueblo de Venezuela y afirmó que este pronto presenciará el regreso de opositores exiliados.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", afirmó, y prometió estar entonces en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloró "entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta (...)".

Poco antes, Frydnes instó al presidente Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

El Comité Nobel reconoció la labor de Machado por los derechos democráticos y una transición pacífica en Venezuela. Esta aparición en Oslo representa su primera en público desde enero de este año.