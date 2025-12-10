Así se confiscó barco petrolero frente a costa de Venezuela: Fiscal general de EE.UU. difundió video de la intervención

Estados Unidos ejecutó este miércoles la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela, en una acción liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera, con apoyo del Departamento de Guerra.

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, informó que el buque ha estado sancionado durante años por su rol en una red ilícita que apoya a organizaciones terroristas extranjeras.

"Hoy, el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, ejecutaron una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán", detalló la fiscal general Pamela Bondi en su publicación oficial en X.

"Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras", agregó Bondi, quien enfatizó que la incautación se realizó de forma segura y que la investigación continúa junto al Departamento de Seguridad Nacional.

Bondi acompaña su publicación con un video de la intervención. En sus imágenes se ve un helicóptero militar sobre la embarcación y soldados armados descendiendo de la aeronave a través de sogas. Luego se ve a los militares avanzar sobre el carguero apuntando con sus armas e ingresar a cabinas durante el operativo.

Trump anunció que EE.UU. confiscó un petrolero frente las costas de Venezuela | Fuente: X @AGPamBondi

El presidente Donald Trump confirmó más temprano la operación durante una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca. El mandatario destacó el tamaño del petrolero como "el más grande jamás incautado".

La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva sobre la confiscación, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Tensiones con Venezuela

La incautación ocurre en medio de una escalada de presiones de la Administración Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto Cartel de los Soles, denuncia que Caracas rechaza.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, resultando en más de 80 muertes extrajudiciales.

Trump ha prometido que "pronto" comenzarán ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a los venezolanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.

En los últimos meses, Maduro ha desplegado tropas, barcos, aeronaves y drones en la frontera con Colombia, algunos estados costeros y una isla.

El hecho coincide con la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió pero aseguró llegar pronto a la capital noruega.

El gobierno venezolano, PDVSA y los ministerios de petróleo e información no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025