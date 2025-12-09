Últimas Noticias
Gobierno felicita a María Corina Machado por el Nobel de la Paz 2025 y resalta su defensa de la democracia en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado, elegida Premio Nobel de la Paz 2025.
El presidente José Jerí resaltó el compromiso de María Corina Machado con la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela.

Gobierno saluda distinción con el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado
El Gobierno expresó su saludo y reconocimiento a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025, cuya ceremonia de entrega se realizará este miércoles 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

 A través de un comunicado, el presidente José Jerí indicó que este galardón honra el firme compromiso de María Corina Machado como “defensora de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Venezuela.

Asimismo, destacó su “esfuerzo y compromiso” que permitieron “la elección democrática del legítimo presidente” Edmundo Gonzáles Urrutia.

“El Perú comparte plenamente los valores que inspiran su incansable labor en favor de la libertad”, señala la carta enviada por el mandatario, quien subrayó que el ejemplo de la líder opositora venezolana “constituye una fuente de inspiración para todos aquellos que creen en el poder del diálogo, la justicia y la voluntad popular como pilares de una convivencia pacífica y de un futuro democrático en la región”.

Asimismo, Jerí transmitió el “el gran aprecio del pueblo peruano” hacía Machado y expresó que el país la acompaña “con esperanza y respeto” en sus esfuerzos por construir “una Venezuela libre, democrática y en paz”.

“Con mis mejores deseos de éxito en esta noble tarea, le reitero los sentimientos de mi más alta estima y consideración personal”, concluyó el mensaje del jefe de Estado.

José Jerí María Corina Machado Premio Nobel de la Paz 2025 Venezuela

