Pedro Cateriano: "María Corina Machado simboliza la defensa de la libertad y los valores democráticos"

El expresidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano informó que María Corina Machado, quien fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz llegará en los próximos minutos a Oslo.

"Al culminar la ceremonia, nos han informado que en veinte minutos, aproximadamente, María Corina Machado, el Premio Nobel de la Paz, estará acá en Oslo y se dirigirá a la comunidad venezolana y de distintas partes que hemos venido acá a Oslo a sumarnos a este justísimo homenaje", indicó en diálogo con RPP.

Cateriano, presente en la ceremonia en la que Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora del chavismo, recibió el premio por parte de la Academia, destacó la "emotiva" jornada en la que se homenajeó a una "heroína de la libertad".

"Las intervenciones tanto del representante del Nobel de la Paz noruego, como de la hija de María Corina, que la representó en la ceremonia, realmente han sido excepcionales. Una condena firme a la dictadura como forma de Gobierno, una defensa de los valores democráticos, y hay que destacar la solidaridad en este caso, y la claridad y la firmeza de la Academia Sueca", sostuvo.

"Simboliza la defensa de la libertad"

Sobre la presencia de Machado en la capital noruega, resaltó una vez más que dicho acto representa la "valentía" con la que enfrenta la dictadura, a pesar del riesgo que implica su traslado desde Caracas.

"Por eso lo que se ha dicho hoy día respecto de ella, de que es una persona ejemplar que simboliza la defensa de la libertad y los valores democráticos, es algo en lo cual todos deberíamos estar de acuerdo, sobre todo los que creemos en los valores democráticos", apuntó.

Consultado sobre el discurso de Ana Corina Sosa, precisó que este tuvo "varios momentos" y que logró transmitir el drama que viven millones de venezolanos "oprimidos por la criminal dictadura chavista".

"Creo que el mensaje de fe, de esperanza, de recuperar la libertad y la democracia en Venezuela es algo digno de destacar. Al igual que su madre, ha demostrado coraje, valentía y claridad en defender los valores democráticos venezolanos", remarcó.