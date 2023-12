Unas 27 000 personas se manifestaron en Bruselas para pedir un alto al fuego en Gaza

Unas 27 000 personas, según la policía, se manifestaron este domingo en Bruselas para pedir un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza, e instaron al Gobierno belga a hacer todo lo que pueda para que Israel acepte el cese de las hostilidades, paralizando la invasión terrestre y los bombardeos sobre la Franja.

La marcha fue convocada por varias entidades civiles defensoras de la causa palestina, incluida la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica, y recorrió distintas calles del centro de Bruselas desde su inicio en la Estación del Norte hasta su final en la Estación Central de la capital belga.

Al principio de la manifestación, los asistentes formaron una bandera palestina con el lema "¡Alto al fuego ahora!", una consigna que resonó a lo largo de toda la marcha junto a otras que llamaban a hacer un "boicot" a Israel, según informó la agencia de noticias Belga.

También hubo cánticos que denunciaron el supuesto "genocidio" que, a juicio de los manifestantes que entonaban el lema, el Estado hebreo está perpetrando en Gaza durante esta ofensiva bélica, desatada tras los ataques que el pasado 7 de octubre llevó a cabo el movimiento islamista Hamás en territorio israelí.

Durante el recorrido, algunos protestantes abuchearon las cafeterías Starbucks y las tiendas de Zara que se encontraron a su paso, llegando a manchar con sangre falsa y a cubrir con pegatinas el escaparate de una tienda de la marca de ropa española, que esta semana retiró una campaña publicitaria después de que, en Reino Unido, algunos consumidores denunciaron que aludía a la guerra en Gaza.

Cifra de fallecidos

En el anuncio figuraba, en un fondo en ruinas, una modelo sosteniendo un maniquí envuelto en lo que parecía plástico blanco y otras figuras más sin extremidades, aunque Zara indicó que el diseño se realizó antes del estallido de la guerra entre Israel y Hamás.

En el escaparate vandalizado durante la marcha en Bruselas, también se lee escrita en inglés la frase "You make fun of genocide, we boycott Zara" (Haces mofa del genocidio, boicoteemos Zara).

En lo que va de guerra, ya han muerto más de 18 000 palestinos en Gaza, mientras que los ataques de Hamás en Israel causaron unos 1 200 muertos y el rapto de unas 250 personas que fueron tomadas como rehenes.

El de Bélgica es uno de los gobiernos que, dentro de la Unión Europea, se han posicionado abiertamente a favor de un alto al fuego en Gaza y que -junto al de España, Irlanda y Malta- intentó en vano que los Veintisiete adoptaran esta posición común sobre la guerra durante la cumbre de líderes comunitarios que hubo esta semana en Bruselas.

(Con información EFE)