Melissa amenaza Jamaica: los cinco huracanes de categoría 5 más devastadores en el Atlántico

El huracán Melissa alcanzó este lunes la categoría 5, que representa la mayor intensidad posible para este tipo de tormentas, y se espera que se convierta en uno de los huracanes más potentes en golpear Jamaica en la historia reciente.

Para que un huracán alcance la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, sus vientos máximos sostenidos deben alcanzar los 252 kilómetros por hora.

Melissa se encuentra actualmente a unos 200 kilómetros al suroeste de Jamaica y la velocidad máxima de sus vientos es de 280 kilómetros por hora, un récord en lo que va de temporada de huracanes en el Atlántico, que comprende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Aunque antes de Melissa hubo otros huracanes este mismo año, como Erin y Humberto, que alcanzaron la categoría 5, ninguno de ellos tocó tierra. Esta es la primera vez en veinte años en que tres huracanes de categoría 5 se forman en el Atlántico en un mismo año.

Melissa, en cambio, amenaza con causar graves estragos, como ya ha sucedido antes con otros huracanes que han alcanzado la máxima categoría antes de azotar Estados Unidos o los países del Caribe.

Katrina (2005)

El huracán Katrina dejó más de 1 300 muertos y daños valorados en más de 125 000 millones de dólares durante los diez días en que devastó el sur de Estados Unidos.

Estas cifras lo convirtieron en el huracán más costoso y en uno de los cinco huracanes más mortales que han alcanzado Estados Unidos desde que se tienen registros.

Aunque el Katrina tocó inicialmente tierra el 25 de agosto de 2005 en el sureste de Florida, convertido en un huracán de categoría 1 -de un total de 5 en la escala Saffir-Simpson-, se intensificó a su paso por el Golfo de México hasta alcanzar el nivel 5.

No obstante, perdió intensidad poco antes de su reentrada a tierra en el estado sureño de Luisiana, alcanzando la categoría 3.