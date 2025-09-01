Escándalo en Nestlé: Multinacional Suiza despide a su director ejecutivo por una "relación romántica no revelada" con una subordinada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gigante suizo de la alimentación, Nestlé, comunicó este lunes el despido inmediato de su director ejecutivo, Laurent Freixe, tras una investigación interna que reveló una “relación romántica no revelada” con una subordinada directa.

La multinacional, con sede en Vevey, Suiza, consideró que esta conducta infringía su código de conducta empresarial, lo que llevó a la destitución de Freixe después de casi 40 años en la compañía.

La investigación fue supervisada por el presidente de Nestlé, Paul Bulcke, y el consejero independiente principal, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo.

“Esta fue una decisión necesaria [...] Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio”, afirmó Bulcke en un comunicado.

Antecedentes de Freixe

Freixe asumió el cargo de consejero delegado en septiembre de 2024, tras la salida de su predecesor, Mark Schneider.

Durante su gestión, Nestlé enfrentó desafíos financieros, reportando en julio de 2025 beneficios netos de 5065 millones de francos (unos 5400 millones de euros) en la primera mitad del año, un 10,3% menos que en el mismo periodo de 2024, debido a la fortaleza del franco suizo que impactó negativamente en las ventas.

Pese a su larga trayectoria en Nestlé desde 1986, Freixe había recibido críticas recientes por algunas decisiones empresariales, lo que sumado al escándalo de la relación no revelada precipitó su salida.

El escándalo coincide con un periodo de transición en Nestlé. Paul Bulcke, actual presidente, anunció en junio que dejará el cargo en 2026, y será reemplazado por Pablo Isla, ex presidente de Inditex (2011-2022). Isla participó en la investigación que terminó con la destitución de Freixe.

Philipp Navratil, nuevo consejero delegado

El consejo de administración de Nestlé designó a Philipp Navratil como nuevo consejero delegado, efectivo de inmediato.

Navratil, quien ingresó a la Mesa Ejecutiva de la compañía en enero de 2025, cuenta con una trayectoria de 24 años en la multinacional.

Inició su carrera en 2001 como auditor interno y ocupó diversos cargos comerciales en Centroamérica, incluyendo la dirección de Nestlé Honduras en 2009 y el liderazgo del negocio de café y bebidas en México en 2013. Desde julio de 2024, Navratil estaba a cargo de Nespresso.

Bulcke destacó las capacidades de Navratil, señalando que es “reconocido por su impresionante trayectoria de logro de resultados en entornos desafiantes”. Además, aseguró que el nuevo consejero delegado “impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará las iniciativas de eficiencia”, manteniendo el rumbo estratégico de la compañía.

Casos similares en otras multinacionales

El caso de Nestlé no es aislado. En septiembre de 2023, el entonces director ejecutivo de la petrolera multinacional británica BP, Bernard Looney, dimitió por no haber revelado relaciones personales con colegas.

Una investigación posterior determinó que Looney había engañado “a sabiendas” al directorio sobre estas relaciones, lo que resultó en su despido formal y la pérdida de más de 32 millones de libras en compensaciones.

BP reaccionó implementando una política que obliga a los empleados a declarar relaciones íntimas con colegas, so pena de perder sus empleos.