Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Piotr Szczerek, el empresario que desató polémica al arrebatarle una gorra de Kamil Majchrzak a un niño en el US Open 2025

Un empresario provocó indignación al quedarse con una gorra de Kamil Majchrzak que el tenista había entregado a un niño del público durante el US Open.
Un empresario provocó indignación al quedarse con una gorra de Kamil Majchrzak que el tenista había entregado a un niño del público durante el US Open. | Fuente: Instagram: @kamilmajchrzakk
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

El CEO de Drogbruk fue duramente criticado tras un incidente que se volvió viral durante el torneo. El video generó rechazo global y puso en la mira a su empresa.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El empresario polaco Piotr Szczerek, CEO de la compañía de pavimentación Drogbruk, enfrenta una ola de críticas por un polémico incidente en el US Open 2025. Un video difundido el último jueves lo muestra arrebatando una gorra que el tenista Kamil Majchrzak intentaba entregar a un niño. La escena se viralizó y provocó miles de comentarios de rechazo hacia Szczerek.

Majchrzak confirmó al New York Post que el hombre en el video era efectivamente Szczerek y aseguró que inicialmente no había notado lo sucedido. “Obviamente fue una confusión”, explicó el tenista, recordando que el empresario incluso patrocina a la federación polaca de tenis. Sin embargo, en foros como Gowork.pl, los usuarios lo calificaron duramente con términos como “ladrón común”.

¿Qué ocurrió en el US Open?

La polémica se desató tras la victoria de Majchrzak sobre Karen Khachanov en segunda ronda del jueves. Al firmar autógrafos, el tenista quiso obsequiarle una gorra a un niño llamado Brock. Antes de que este pudiera recibirla, Szczerek la tomó y la guardó, desatando los reclamos del menor y la indignación de los presentes.

Al conocer el incidente, el tenista buscó al niño a través de redes y organizó un encuentro. Allí le entregó una gorra autografiada y compartió el momento en Instagram: “¡Hola mundo! Junto a Brock les deseamos un gran día”. También difundió videos entregando recuerdos a su joven fanático: “Hoy después del calentamiento tuve un bonito encuentro”.

¿Quién es Piotr Szczerek?

Szczerek, aficionado al tenis, fundó Drogbruk junto a su esposa Anna en 1999. La pareja tiene dos hijos, juega dobles y posee una cancha privada en su residencia de Kalisz, donde alguna vez recibieron a la extenista Urszula Radwanska. Además, la compañía ha patrocinado programas deportivos y apoyado a jugadores como Piotr Matuszewski.

Tras la ola de críticas, Szczerek suspendió temporalmente su actividad en redes sociales. No obstante, circula un comunicado atribuido a él en el que justifica su accionar: “Sí, la tomé. Sí, lo hice rápido. Pero, como siempre he dicho, la vida es ‘el que llega primero, recibe primero’... No hagamos de una gorra un escándalo mundial. Es solo una gorra. Si hubieran sido más rápidos, la tendrían”.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Código Pulp

EP11 | T1 | Entre el noir y el western: La serie Justified y el universo de Elmore Leonard

En la década pasada, el guionista de SPEED, Graham Yost, compró los derechos de un cuento largo del afamado novelista Elmore Leonard, el de Jackie Brown de Tarantino. Cogió ese cuento, y sobre todo a su protagonista, el Marshall de los Estados Unidos Rayland Givens, y construyó un neowestern que mezcla policíaco con estereotipos del cine del Oeste. JUSTIFIED es la serie policíaca rural más importante de las últimas dos décadas en la televisión estadounidense y basa gran parte de su encanto en su protagonista, el cowboy sensible y peligroso encarnado por el exnadador hawaiano Timothy Olyphant. El éxito de la serie fue tal, que la última novela de Elmore Leonard, su creador, se titula RAYLAND y el protagonista es su personaje tal como se le conoce en la serie de TV, no en el cuento donde lo creó. Leonard escribió RAYLAND en 2012 a los 86 años y, al año siguiente, se murió. De Justified y de Leonard hablamos largo y tendido en este Código Pulp con la ayuda de la fan número 1 de Rayland Givens, CHICA CANELA.
Código Pulp
Código Pulp
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
US Open 2025 Piotr Szczerek Kamil Majchrzak

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA