Piotr Szczerek, el empresario que desató polémica al arrebatarle una gorra de Kamil Majchrzak a un niño en el US Open 2025

El CEO de Drogbruk fue duramente criticado tras un incidente que se volvió viral durante el torneo. El video generó rechazo global y puso en la mira a su empresa.

El empresario polaco Piotr Szczerek, CEO de la compañía de pavimentación Drogbruk, enfrenta una ola de críticas por un polémico incidente en el US Open 2025. Un video difundido el último jueves lo muestra arrebatando una gorra que el tenista Kamil Majchrzak intentaba entregar a un niño. La escena se viralizó y provocó miles de comentarios de rechazo hacia Szczerek.

Majchrzak confirmó al New York Post que el hombre en el video era efectivamente Szczerek y aseguró que inicialmente no había notado lo sucedido. “Obviamente fue una confusión”, explicó el tenista, recordando que el empresario incluso patrocina a la federación polaca de tenis. Sin embargo, en foros como Gowork.pl, los usuarios lo calificaron duramente con términos como “ladrón común”.

¿Qué ocurrió en el US Open?

La polémica se desató tras la victoria de Majchrzak sobre Karen Khachanov en segunda ronda del jueves. Al firmar autógrafos, el tenista quiso obsequiarle una gorra a un niño llamado Brock. Antes de que este pudiera recibirla, Szczerek la tomó y la guardó, desatando los reclamos del menor y la indignación de los presentes.

Al conocer el incidente, el tenista buscó al niño a través de redes y organizó un encuentro. Allí le entregó una gorra autografiada y compartió el momento en Instagram: “¡Hola mundo! Junto a Brock les deseamos un gran día”. También difundió videos entregando recuerdos a su joven fanático: “Hoy después del calentamiento tuve un bonito encuentro”.

¿Quién es Piotr Szczerek?

Szczerek, aficionado al tenis, fundó Drogbruk junto a su esposa Anna en 1999. La pareja tiene dos hijos, juega dobles y posee una cancha privada en su residencia de Kalisz, donde alguna vez recibieron a la extenista Urszula Radwanska. Además, la compañía ha patrocinado programas deportivos y apoyado a jugadores como Piotr Matuszewski.

Tras la ola de críticas, Szczerek suspendió temporalmente su actividad en redes sociales. No obstante, circula un comunicado atribuido a él en el que justifica su accionar: “Sí, la tomé. Sí, lo hice rápido. Pero, como siempre he dicho, la vida es ‘el que llega primero, recibe primero’... No hagamos de una gorra un escándalo mundial. Es solo una gorra. Si hubieran sido más rápidos, la tendrían”.

