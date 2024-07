Nicolás Maduro dijo que Karol G le envió una canción para su campaña, pero equipo de la cantante lo desmiente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo, 7 de julio, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en un mitin en el popular barrio de Petare en Caracas, capital del país sudamericano, que la mega estrella del pop urbano, Karol G, le había enviado una canción para su campaña electoral y que pronto iba a ser estrenada, una versión que ha sido desmentida por el equipo de la cantante colombiana, según reportan medios de su país.

"Karol G me mandó una canción para mi campaña, la vamos a estrenar en estos días, mira ya ensayé el baile", dijo el líder chavista al tiempo que movía los brazos en una breve danza ante decenas de asistentes a su acto de campaña.

"Porque aquí me conocen como el gallo pinto, pero en el exterior me están diciendo Nicol G, no sé por qué", agregó.

La respuesta del equipo de Karol G

Esta afirmación de Maduro llamó la atención de medios colombianos, que se pusieron en contacto con los representantes de la artista nacida en Medellín para confirmar esta versión.

“No son ciertas las aseveraciones de políticos o partidos políticos que han mencionado que Karol ha enviado canciones para campañas”, respondió el equipo de Karol G al diario antioqueño el Colombiano.

“La música de Karol nunca ha sido usada con esos propósitos. Desmentimos esas aseveraciones”, agregó el grupo de trabajo de la cantante que actualmente se encuentra de gira en Europa con su tour 'Mañana será bonito'.

Otro medio colombiano, NTN24, informó que el equipo de Karol G le indicó que analizaban este asunto con su personal de relaciones públicas "porque obviamente no es verdad".

"La música de Karol nunca ha sido usada con estos fines políticos o de tomar partidos en campañas", señalaron a ese medio.

La mención a Karol G el último domingo, no es la primera que Maduro hace de la estrella colombiana. En una ocasión dijo que varias de las canciones de la 'Bichota' -como se conoce a la antioqueña en alusión al título de uno de sus éxitos- forman parte de su playlist. Además, a finales de junio, en otro acto de campaña, bailó el hit 'Amargura' de la colombiana, junto al controversial gobernador de Carabobo, Rafael Lacava.

Nicolás Maduro busca una tercera reelección

Nicolás Maduro se encuentra en plena campaña electoral para ser reelecto mandatario por tercera vez consecutiva en las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 28 de julio en Venezuela.

Al respecto, la dirigente opositora María Corina Machado aseguró que Maduro solo podría mantenerse en el poder "a la fuerza" debido a que "no tiene" los votos para ganar las elecciones en las que el principal candidato opositor, Edmundo González, se enfrentará al chavismo, que ya lleva 25 años en el poder.

"La única manera de que Maduro pueda quedarse en el poder es a la fuerza, los votos no los tiene, todo el mundo lo sabe, y eso implicaría unas consecuencias terribles para la región, no solamente en términos de sus vínculos geopolíticos con Rusia, Irán y con grupos guerrilleros y terroristas internacionales, sino desde luego en términos de migración", declaró Machado durante una entrevista con el diario colombiano 'El Tiempo'.

Machado también ha resaltado la gran cantidad de apoyo con la que la oposición se presenta a los comicios, y ha remarcado que nunca habían tenido tal respaldo en anteriores elecciones, razón por la que se ha mostrado convencida de la victoria opositora.

"Mira, nunca habíamos ido a una contienda electoral con tal nivel de apoyo y donde estamos convencidos de que vamos a ganar. La calle está hablando y está hablando duro. (...) Lo que yo les digo es: prepárense, porque somos una fuerza tan grande que es imposible que el régimen no lo vea", ha afirmado. (Con información de Europapress, El Colombiano, NTN24)