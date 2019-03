Un reportaje del The New York Times recoge los testimonios de 16 médicos cubanos que fueron utilizados como estrategia política de Maduro para obtener votos. | Fuente: EFE

Una misión de médicos cubanos ingresaron a Venezuela bajo un acuerdo de colaboración entre ambos países a fin de reforzar los servicios de salud de Venezuela; sin embargo, los médicos fueron utilizados como arma política para obligar a los pacientes a votar por Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela que ha sumido a su país en una de las peores crisis de su historia.

Un reportaje del The New York Times recoge los testimonios de 16 médicos cubanos, algunos establecidos en otros países por temor a represalias. Yansnier Arias, uno de los médicos enviados a Venezuela por disposición del gobierno cubano, contó que no estaba permitido que todos los pacientes recibieran tratamiento.

Sus superiores le ordenaron que los insumos médicos, como el oxígeno para pacientes con insuficiencia cardíaca, debían ser utilizados como arma política durante las elecciones para obligar a los pacientes a votar por el gobierno de Maduro. Los médicos no podían utilizar estos insumos para emergencias médicas. “Sí había oxígeno, pero no me permitían usarlo. Había que dejarlo para las elecciones”, relató Arias al The New York Times.

El cuerpo médico internacional de Cuba también fue utilizado para ejecutar otras tácticas del gobierno de Nicolás Maduro y lograr su reelección en los comicios de 2018. Una de estas estratégicas fue el ‘Casa por Casa’, que consistía en visitas médicas domiciliarias para el entrega de medicinas bajo la advertencia de que se les negaría el acceso médico sino votaban a favor de Maduro y sus candidatos.

Médicos cubanos fueron utilizados por Nicolás Maduro para obtener votos. | Fuente: EFE

Raúl Manuel, médico cubano que ahora vive en Brasil, contó que incluso estas visitas médicas no eran realizadas por médicos sino por funcionarios de otros ministerios del Gobierno, quienes se hacían pasar por doctores repartiendo medicamentos de los cuales no tenían conocimiento. “Estaban poniendo en riesgo la vida de muchas personas, se estaba poniendo en riesgo la vida de niños por una elección”, señaló.

“Son cosas que no debimos haber hecho nunca en la vida”, dijo una exsupervisora cubana, quien reveló que le entregaron a ella y otros trabajadores médicos unos carnets de votación falsa para participar en una elección. También les dieron órdenes de instruir a pacientes de avanzada edad.

Otra de las tácticas de Maduro para obtener más votos fue negar tratamiento médico a simpatizantes opositores que tenían enfermedades mortales además de coaccionar a otros electores a cambio de comida y los carnets partidarios con los que debían acudir a las urnas.

La manipulación de votos fue una de las razones que motivó a la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, a declarar ilegítima la relección de Nicolás Maduro y dar inicio a una serie de multitudinarias manifestaciones para pedir su salida de la presidencia.