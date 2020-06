La Policía de Nueva York pudo identificar al agresor gracias a los videos de vigilancia. | Fuente: YouTube

Un agresor sexual condenado y arrestado en más de 100 oportunidades fue detenido nuevamente, luego de agredir a una anciana de 92 años ocasionándole un fuerte golpe en la cabeza al arrojarla a la vereda. En un video publicado por el Departamento de Policía de Nueva York, se puede observar que la mujer, quien caminaba por Manhattan, cae abruptamente al suelo luego de que el hombre la empujara, golpeándose la cabeza.

Casi de inmediato, un peatón la auxilió y llamó al 911. Geraldine fue llevada al hospital, en donde se viene recuperando de la agresión. En tanto, Rashid Brimmage (31), el responsable del ataque, fue arrestado este martes por la mañana.

“Pensé que me había golpeado un ladrillo en el lado izquierdo de mi cabeza, caí hacia abajo y me golpee la cabeza contra la calzada”, contó la afectada a The New York Post. “La sangre salía, goteaba de mi cabeza”, recordó.

“Cuando alguien me ayudó, pregunté qué había pasado, porque no lo sabía. Estuve completamente inconsciente”, relata Geraldine, quien se rehusó a dar su nombre completo por seguridad. Después de la agresión, la mujer asegura que ya no puede caminar sola en el lugar en el que ha vivió por más de 50 años.

“Sobre todo estoy conmocionada. Todavía me duele la cabeza en donde estaba sangrando, en donde me golpeé”, dijo a The Post. “Principalmente es psicológico, tengo miedo de salir a la calle”, agregó y explicó que está buscando a alguna persona que la pueda acompañar a pasear al parque o ir al supermercado.

De acuerdo con The Independent, el agresor ha sido arrestado en más de 100 oportunidades antes de que cometiera la agresión en contra de la mujer. Afortunadamente, la Policía pudo identificarlo gracias a las cámaras de vigilancia.

“Estoy feliz de que haya sido arrestado. Debería quedarse en prisión y pensar acerca de lo que hizo. Tratar de cambiar y ser una mejor persona”, le dijo la afectada a la cadena News 4. Cabe mencionar que Brimmage ha sido arrestado tres veces desde febrero por agresiones y que fue condenado por ofensas sexuales en el 2014.