Papa Francisco: "No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes"

El papa Francisco alertó este domingo, en su mensaje de Pascua, los riesgos de una guerra en Europa y remarcó que una situación como esa solo significa 'absurdo y derrota'.

El Sumo Pontífice repasó los conflictos y los males en el mundo y afirmó que Dios “abre las puertas de la vida, esas puertas que cerramos continuamente con las guerras que proliferan en el mundo”.

“La guerra es siempre un absurdo y una derrota. No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme”, alertó el Papa desde su balcón de la logia central de la basílica de San Pedro para la tradicional bendición urbi et orbi del Domingo de Resurrección.

Francisco también agregó que “la paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón”. Por ello, pidió que haya un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania.

El Vaticano había mediado en pasado para el intercambio de prisioneros en los primeros meses del conflicto, pero posteriormente la misión diplomática de la Santa Sede se quedó estancada.

Ayuda a Gaza y liberación de los rehenes

Francisco reiteró su llamamiento para “que se garantice la posibilidad del acceso de ayudas humanitarias a Gaza, exhortando nuevamente a la rápida liberación de los rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre y a un inmediato alto el fuego en la Franja”.

“No permitamos que las hostilidades en curso continúen afectando gravemente a la población civil, ya de por sí extenuada, y principalmente a los niños. Cuánto sufrimiento vemos en sus ojos”, señaló el Papa.

Y agregó: “Con su mirada nos preguntan: ¿por qué? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta destrucción? La guerra es siempre un absurdo y una derrota”.

El papa Francisco también pidió no olvidar Siria, que lleva catorce años sufriendo la guerra, o el Líbano, afectado desde hace tiempo por un bloqueo institucional y por una profunda crisis económica y social, agravados ahora por las hostilidades en la frontera con Israel e instó a continuar las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán.

Solicitó “consuelo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo” y rezos “por los que han perdido la vida e imploremos el arrepentimiento y la conversión de los autores de estos crímenes”.

Rogó para que Dios “abra vías de paz en el continente africano” y “ponga fin a la prolongada situación de sequía que afecta a amplias zonas y provoca carestía y hambre”.

(Con información de Agencia EFE)