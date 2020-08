El viceministro de Salud, Juan Carlos Portillo. | Fuente: EFE/Archivo

El exviceministro de Salud paraguayo Juan Carlos Portillo se disculpó este lunes ante la ciudadanía por incumplir las medidas preventivas ante el coronavirus en una fiesta en la que participó el domingo, tras la cual presentó su renuncia al cargo.

La dimisión se produjo después de que se viralizaran imágenes de Portillo tomando parte en la fiesta de cumpleaños de una modelo con quien según algunos medios locales comenzó una relación íntima.

En las fotografías y videos que circularon se veía a los participantes bailando y en otras actitudes festivas, pero sin mascarillas o tapabocas, tampoco Portillo.

"He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo. Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", compartió Portillo en su cuenta de Twitter.

Portillo era muy conocido entre la ciudadanía por sus apariciones en los medios para insistir en la necesidad de respetar las normativas de prevención sanitaria, algo en lo que incidía desde las redes sociales.

"Usá mascarilla, lavate las manos, mantené distancia", fue uno de los últimos mensajes de Portillo en las redes antes de que asistiera a ese cumpleaños.

La recomendación iba en sintonía con la política del Ministerio de Salud y del resto del Ejecutivo, que llevan semanas alertando de la relajación de la población, manifestada los últimos fines de semana en aglomeraciones al aire libre y frente a lugares de venta de bebidas.

Esa fue una de las razones de que el Gobierno decretara restricciones sobre la circulación de personas y sobre la venta de alcohol en el departamento Central y en Asunción, dos de las principales áreas de propagación del coronavirus.

El decreto presidencial, que comenzó a aplicarse este domingo y con dos semanas de duración, establece restricciones a la circulación de personas entre las 20 horas y las 5 de la madrugada en esas dos zonas.

El coronavirus ha causado en Paraguay 205 muertes y alrededor de 13.000 contagios desde que en marzo aparecieran los primeros casos. Agosto es ya el mes más letal, con 156 muertes hasta este domingo.

La pandemia tiene también como zona roja al departamento de Alto Paraná, frontera con Brasil y bajo restricciones especiales desde semanas atrás.EFE

