Pentágono confirma que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron buque de Armada de EE.UU. en aguas internacionales

El buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos zarpa de la Terminal de Cruceros Amador , en Ciudad de Panamá.
El buque de guerra USS Sampson (DDG-102) de la Armada de los Estados Unidos zarpa de la Terminal de Cruceros Amador , en Ciudad de Panamá. | Fuente: EFE/Referencial
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Departamento de Defensa señaló en una comunicado que "esta acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono) confirmó que dos aviones militares venezolanos sobrevolaron este jueves un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales cercanas a Venezuela. 

El Pentágono calificó el acto como una “acción altamente provocadora” destinada a interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas de la Armada estadounidense.

Este incidente se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, marcada por acusaciones de narcotráfico y el despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

Más temprano, la cadena de noticias estadounidense CBS News había reportado el sobrevuelo de dos aviones de combate F16 sobre el USS Jason Dunham, un destructor equipado con el avanzado sistema Aegis, que forma parte de una flotilla desplegada por Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico y las actividades de organizaciones criminales. 

Según un comunicado oficial del Departamento de Defensa, la acción de las aeronaves venezolanas tuvo como objetivo interferir con las "operaciones antinarcóticos y antiterroristas" de Estados Unidos en el mar Caribe. 

Según había informado la CBS News, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre si el USS Jason Dunham tomó medidas específicas en respuesta al sobrevuelo. 

En el comunicado del Pentágono se recomienda "al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense". 

El incidente se enmarca en un periodo de alta fricción entre Washington y Caracas. La administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar el narcotráfico en la región, señalando al gobierno de Maduro como un actor clave en estas actividades ilícitas.

El pasado martes, el presidente Trump anunció la destrucción de una embarcación procedente de Venezuela en el mar Caribe, afirmando que transportaba drogas y que, como resultado del ataque, murieron “11 terroristas” vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.

El despliegue de buques estadounidenses, como el USS Jason Dunham, forma parte de una estrategia más amplia para interrumpir las rutas de narcotráfico en el Caribe, en un momento en que las sanciones económicas y las acusaciones de narcoterrorismo han deteriorado aún más las relaciones bilaterales.

Hasta el momento, ni el régimen chavista en Venezuela ni sus Fuerzas Armadas han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

Venezuela Pentágono Tren de Aragua Cartel de Los Soles

