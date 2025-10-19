Peruanos en Roma acompañaron al Señor de los Milagros en Gran Procesión Internacional previa a bendición del papa León XIV

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde Roma, los devotos del Señor de los Milagros que participan de la Gran Procesión Internacional del Cristo Moreno compartieron en RPP su alegría por la bendición que dará el papa León XIV a la imagen sagrada.

La procesión es organizada por las hermandades de diversos países de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Inició su recorrido por la Via della Conciliazione hacia El Vaticano y ya está en la Plaza San Pedro.

Durante el recorrido, devotas peruanas residentes en el extranjero del Cristo Moreno comentaron en RPP cómo han llegado desde diversas partes del mundo para participar de esta procesión.

“Soy peruana nací en Perú, pero vivo hace muchos años en Estados Unidos y hoy tengo la oportunidad de visitar y participar en esta procesión tan grande con la devoción al Señor de los Milagros, la cual cultivo a mis hijos y la cultivamos en casa, a pesar de vivir muchísimos años fuera de Perú”, dijo Carola Munive, quien actualmente vive en Florida, Estados Unidos.

“Vine en el 93 y fuimos acogidos por un movimiento donde nos encontrábamos todos los peruanos ahí e inició con nuestra amiga Noemí que ya no está acá que trajo una imagen del Señor de Los Milagros”, indicó Daysi Lomparte, quien es natural de Casma, en Áncash, pero vive en Roma desde 1993.

Bendición

Los peruanos en Roma acompañaron en procesión a la imagen del Cristo Morado en su entrada a El Vaticano, donde será recibida por el papa León XIV, que le dará su bendición a las 7 de la mañana (hora local).

Luego a las 2 de la tarde, se realizará la Misa en honor al Señor de los Milagros en la Basílica de San Pedro, que será presidida por el Cardenal Pedro Barreto, con la participación musical de la Escuela de Arte Musical de París.