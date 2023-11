Pese a ataques de Javier Milei, China felicita su victoria y Rusia dice respetar la elección del pueblo argentino

Javier Milei fue elegido como el nuevo presidente de Argentina ayer, domingo, tras derrotar en un balotage al peronista Sergio Massa, un cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre y con ello el reto de cumplir con las promesas de cambios radicales para su país.

Además, tendrá que asumir el rol de representante máximo de la política exterior argentina, y lidiar con gobiernos a los que ha dedicado comentarios agresivos y anuncios de que no mantendría relaciones comerciales con ellos.

“No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy defensor de la libertad, de la paz y la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí”, dijo en septiembre de este año.

Rusia y China, dos de los países mencionados por el líder de La Libertad Avanza, se pronunciaron tras conocer el triunfo de Milei.



China tiene inversiones en Argentina en áreas estratégicas como infraestructura y minería, además de un acuerdo "swap" por el que el país suramericano paga al asiático las exportaciones en yuanes y no en dólares.

¿Qué dijo China sobre el triunfo de Milei?

China felicitó este lunes a Javier Milei, y aseguró seguir dispuesta a trabajar con Argentina para "continuar la amistad entre los dos países".



La portavoz de la Cancillería china Mao Ning indicó que su país y Argentina han "buscado el beneficio mutuo" y se han "tratado mutuamente con igualdad y respeto" en las últimas décadas, al tiempo que afirmaba que el desarrollo de las relaciones entre Pekín y Buenos Aires "ha traído beneficios tangibles a ambos pueblos".



Pese a que China es actualmente el segundo socio comercial de Argentina y el segundo destino para las exportaciones del país suramericano, Milei llegó a afirmar que congelaría las relaciones con Pekín para "no pactar con comunistas".



Por su parte, Mao aseguró este lunes en una rueda de prensa que China "concede gran importancia al desarrollo de los lazos con Argentina" desde "una perspectiva estratégica a largo plazo" y que las relaciones bilaterales han mostrado recientemente "un buen impulso de desarrollo".



Asimismo, la vocera aseguró "no estar al corriente" de los planes del presidente electo de paralizar la entrada de Argentina en el grupo BRICS, posibilidad que Milei avanzó durante su candidatura.



Hace dos años, Milei aseguró que él "no haría negocios con China" y afirmó que cortar relaciones con el gigante asiático “no sería una tragedia macroeconómica”. El pasado agosto, China recomendó a Milei que "visitase" el país y "observase", después de que el candidato libertario afirmase que los habitantes de China "no son libres".

Rusia respeta la "elección del pueblo argentino"

Por su parte, el Kremlin dijo este lunes que Rusia respeta la "elección del pueblo argentino" al comentar la victoria de Javier Milei.



"Nosotros, desde luego, respetamos la elección del pueblo argentino. Argentina es un país muy importante en América del Sur con la que tenemos unas relaciones bastante buenas", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



Agregó que Moscú está interesada en un "mayor desarrollo" de las relaciones con Buenos Aires.



Al mismo tiempo, Peskov indicó que Rusia ha prestado atención a las declaraciones formuladas por el presidente electo durante la campaña electoral, muy críticas con Rusia por la guerra en Ucrania.



"Hemos seguido con atención una serie de declaraciones que el señor Milei hizo durante la campaña, pero fundamentalmente nos vamos a guiar y vamos a juzgar (a Milei) por la declaraciones que haga después de su investidura", subrayó.



El portavoz del Kremlin señaló que Rusia espera que entonces "se aclaren" muchos asuntos relativos a las relaciones bilaterales ruso-argentinas. (Con información de EFE)