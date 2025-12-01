¿Por qué Trump indulta a Orlando Hernández, el expresidente acusado de crear un "narcoestado" en Honduras?

En la antesala de las elecciones generales en Honduras, Donald Trump informó de la concesión de un “perdón total y completo” a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño del Partido Nacional, condenado a 45 de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Su declaración coincidió con el 'timing' electoral en el territorio hondureño, justo cuando faltaban horas para iniciar los comicios, cuyo conteo aún está por definir quién ocupará el Ejecutivo del país centroamericano.

El anuncio del indulto al militante del Partido Nacional se produjo tras una serie de respaldos de Trump al actual candidato presidencial de ese partido, Nasry Asfura, quien este lunes encabeza el lento y reñido escrutinio de las votaciones.

Durante la campaña en Honduras, Trump quiso persuadir a los ciudadanos de votar por Asfura, a quien llamó el "único verdadero amigo de la libertad". Incluso, amenazó con recortar fondos al país centroamericano si no votaba por su favorito. "Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no gastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país", escribió el mandatario en su plataformaTruth Social.

En este contexto, el indulto a Hernández, a quien Trump definió como víctima de un "montaje" de la Administración Biden, cayó como un golpe de confianza al Partido Nacional en la antesala de los comicios.

Pero la decisión del mandatario no logra el completo respaldo en Washington. El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta sobre el Hemisferio Occidental calificó de “impactante” el anunciado indulto a Hernández.

“Él era el líder de una de las organizaciones criminales más grandes que jamás haya sido condenada en los tribunales estadounidenses y menos de un año después de su sentencia, el presidente Trump lo está indultando, lo que sugiere que al presidente Trump no le importa nada el narcotráfico”, sostuvo Kaine durante una entrevista con la cadena local 'CBS'.

Trump sigue el desenlace de las elecciones en Honduras con un ojo puesto en Venezuela, país con el que mantiene una pugna desde hace meses por el despliegue militar ordenado por Washington el mar Caribe, bajo el argumento de luchar contra el narcotráfico.

¿"Montaje" contra Hernández?

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió el anuncio del indulto tras cumplir solo el primero de los 45 años de cárcel a los que fue sentenciado por introducir a Estados Unidos unos 500.000 kilos de cocaína, según la acusación resuelta en una corte neoyorquina.

Trump, cuya Administración ha declarado terroristas a varios carteles de droga y bombardeado a más de 80 supuestos narcotraficantes en el Caribe, considera que Hernández fue tratado “muy duramente” por la Justicia de Estados Unidos.

El republicano aseguró, sin pruebas, que la causa contra Hernández fue "un montaje de la Administración de (Joe) Biden".

El presidente hondureño fue extraditado a Estados Unidos poco después de terminar el segundo de sus mandatos, acusado de tráfico de drogas y de armas, luego de una investigación que se inició en 2015. Honduras se convirtió en un "narcoestado" durante la Administración de Hernández, que facilitó el tránsito de alijos de droga procedentes de Colombia y Venezuela, según la acusación de la fiscalía.

Dos años antes de la condena contra Hernández, su hermano Tony fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. El exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, aseguró, en calidad de testigo durante el juicio, haber asistido a una reunión en el que el narcotraficante Joaquín 'El Chapo' Guzmán le entregó a Tony un millón de dólares, destinados a la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández.

En medio del recrudecimiento de la guerra contras la drogas, sorprende el perdón concedido por Trump, quien ordena bombardear a supuestos narcos en el Caribe, pero indultó a uno en Washington.

Un aliado para el despliegue militar en el Caribe

Donald Trump identificó en las elecciones de Honduras una oportunidad para ganar un socio en Centroamérica, en el momento del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región desde la Guerra Fría.

Buques de guerra, aviones, miles de hombres y el colosal portaviones Gerald R. Ford, el más poderoso del mundo, se han desplazado hacia el sur en una misión que la Casa Blanca justifica en el marco de la lucha antidrogas.

La elección de Asfura daría un espaldarazo diplomático a la política de Trump en el Caribe, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado como un plan de Washington para un "cambio de régimen".

"Tito (Asfura) y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras", escribió Trump e incluso sugirió que, tras una hipotética derrota de Asfura, Maduro y "sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo han hecho con Cuba, Nicaragua y Venezuela".

Asfura expresó públicamente que considera "ilegítimo" al Gobierno de Maduro y cuestionó la validez de los procesos electorales en Venezuela, por lo que ha revelado que, de llegar al poder, rompería relaciones diplomáticas con Caracas.

En el marco de la operación antidrogas, Estados Unidos ha ordenado el bombardeo de más de una veintena de supuestas narcolanchas en el Caribe.

Los más de 80 muertos que han dejado las operaciones son presentados por Trump, sin pruebas de su identidad, como traficantes que llevaban drogas hacia EE. UU., pero en países como Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia hay familias que reclaman que sus familiares, dedicados a la pesca, murieron en los bombardeos.

Naciones Unidas y Human Rights Watch han denunciado los bombardeos como ejecuciones sumarias, mientras el que presidente Colombia, Gustavo Petro, los calificó de "ejecuciones extrajudiciales".

Ahora, la postura favorecedora de Trump frente a un exmandatario que ha recibido una de las mayores condenas en Estados Unidos en los últimos años por narcotráfico eleva los cuestionamientos sobre el alegado compromiso del republicano frente a ese delito.