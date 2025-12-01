Hugo de Zela consideró difícil la creación de un "corredor humanitario" para migrantes

El ministro recalcó que los esfuerzos del Ejecutivo están enfocados actualmente en resolver la coyuntura inmediata en la zona limítrofe. | Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores | Fotógrafo: Daniel Malpica

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se mostró escéptico respecto a la viabilidad de implementar un "corredor humanitario" que permita el tránsito de extranjeros indocumentados a través del territorio peruano hacia otros destinos, como Venezuela.

En declaraciones a La Rotativa del Aire de RPP, el canciller explicó que dicha medida requiere la disposición de terceros países, un escenario que aún no se ha concretado.

“Por el momento no hemos conversado de esa posibilidad y para ser franco lo veo bastante difícil, porque esto implicaría también hablar con Ecuador para ver si ellos están dispuestos a que estos migrantes ingresen al territorio ecuatoriano. Esa posibilidad no se ha planteado y no ha ocurrido todavía”, señaló.

El ministro recalcó que los esfuerzos del Ejecutivo están enfocados actualmente en resolver la coyuntura inmediata en la zona limítrofe. “Lo que estamos, por el momento, haciendo es tratar de resolver el problema o la situación que tenemos en la frontera sur y nos estamos concentrando en eso”, agregó.

Comité Binacional con Chile

En esa línea, Hugo de Zela destacó la instalación del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, inaugurado esta mañana junto a su homólogo chileno, Alberto van Klaveren. El objetivo es dejar de ver la crisis como un problema aislado de cada país y abordarlo bajo un "diagnóstico compartido".

El canciller anunció que se busca lograr una cooperación operativa directa entre las fuerzas del orden de ambas naciones.

“La tarea principal va a ser tratar de lograr mecanismos específicos de cooperación operativa entre la policía del Perú y los carabineros de Chile para hacer inclusive acciones conjuntas y una mejor gestión en materia migratoria y de control fronterizo”, indicó.

Para ello, se ha convocado a una reunión extraordinaria de altos mandos policiales (Rampol) con presencia de las cancillerías. El fin es implementar patrullajes conjuntos y “evitar que se produzcan nuevas interrupciones de tránsito en la carretera Panamericana”.

Reunión en Tacna

Finalmente, De Zela informó que se ha constituido un grupo técnico en materia consular y migratoria para evitar la aglomeración de personas en los complejos fronterizos.

“La primera reunión de ese grupo va a tener lugar el 9 de diciembre en Tacna. Y la idea es ahí empezar a hacer un intercambio de información, tener criterios que permitan la verificación migratoria y entendimientos para la devolución de personas en situación de migración irregular”, puntualizó.