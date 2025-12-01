Funcionarios electos chilenos exhortan a autoridades de su país a coordinar acciones con el Gobierno peruano ante crisis migratoria

El senador electo Rodolfo Cárter apuntó que quien asuma la Presidencia de Chile en marzo de 2026 deberá coordinar acciones con el Gobierno de José Jerí para encontrar una solución al continuo problema migratorio en la frontera Tacna-Arica.

Desde la Línea de la Concordia, a donde llegó como parte del equipo de seguridad de José Antonio Kast, el senador electo por el sector de La Araucanía volvió a resaltar el trabajo del Gobierno peruano respecto a la situación de los migrantes en la zona.

"El presidente de Perú tomó una decisión muy dura, pero que los peruanos esperaban hace mucho tiempo: que se cumpla la ley. Realmente a los políticos le cuesta entender que la ley se cumple y que puede ser impopular; pero cuando las personas sufren en la calle la delincuencia, cuando sufren el abandono del sistema público de salud por la migración, le piden a su presidente y lo que está haciendo el presidente Perú es cumplir con la ley", sostuvo.

Así, Cárter manifestó que se debe evaluar cómo establecer una "relación más fluida" entre el próximo presidente de Chile y José Jerí, a fin de compartir información sobre el problema migratorio, un diálogo que también debe incluir a Ecuador y Colombia.

Diputada electa pide a Gobierno de Boric a hacerse cargo del problema migratorio

Por su parte, la diputada electa chilena por Arica y Parinacota, Stephanie Jeldrez, aseguró que los ciudadanos de esta región han sufrido en términos sociales y políticos la migración ilegal, por lo que invocó a las autoridades de su país a trabajar para hacerse cargo de este problema, en medio de la situación actual que se vive en la zona fronteriza.

En diálogo con RPP, Jeldrez, representante del Partido Republicano, recordó que Kast exhortó a los migrantes en situación irregular en Chile a dejar el país, a puertas de la elección en la que resultó segundo en las preferencias y que le permitió pasar a la segunda vuelta contra la candidata de la coalición Unidad por Chile, Jeannette Jara.

"Lo que necesitamos del presidente de la República y de su Gobierno es que coordine y que haga más llevadera esta situación y respetar la decisión soberana de aquellos inmigrantes que hoy están decidiendo abandonar el territorio nacional", sostuvo.