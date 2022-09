¿Quién es Liz Truss, la nueva primera ministra del Reino Unido?

Liz Truss reemplaza desde este lunes al controvertido Boris Johnson en la dirección del Reino Unido. | Fuente: AFP

El Reino Unido tiene ahora a su tercera mujer primera ministra. Liz Truss fue elegida como líder por los miembros de base de los conservadores para liderar el partido, y por lo tanto la nación, en una plataforma que la posicionó como la candidata de continuidad de Boris Johnson.

Este resultado será celebrado en todos los lados de la política británica.

Los miembros del Partido Conservador, las aproximadamente 180,000 personas que eligieron al nuevo líder, estarán encantados de que el candidato de la continuidad se haya pasado de la raya. Del mismo modo, los estrategas de los partidos de la oposición (Labour, Liberal Democrats y el Partido Nacional Escocés) también estarán encantados de que el candidato de la continuidad se haya pasado de la raya. Al elegir a Truss como líder, los miembros conservadores han aumentado las posibilidades de que su partido pierda las próximas elecciones generales.

Esto se debe a que Truss esencialmente ofrece más de lo mismo. Entra en el número 10 de Downing Street en un momento en que las opiniones del Partido Conservador y la experiencia del electorado en general divergen. Mientras los británicos se encuentran en medio de una crisis del costo de vida, los debates de liderazgo entre Truss y su principal oponente, Rishi Sunak, se centraron en el alcance de los recortes de impuestos , lo que debilita el erario público cuando más se necesita. Esto fue música para los oídos de los miembros conservadores más viejos y ricos, pero un caso de “mismo mundo, planeta diferente” para el electorado en general.

Para colmo de males, Truss menospreció la idea de apoyo a los británicos en apuros como " dádivas ". Además, sus puntos de vista sobre los trabajadores británicos como " perezosos " resurgieron durante la competencia por el liderazgo. Es poco probable que esto la haga ganarse el cariño de los votantes laboristas en los 45 escaños del llamado "Muro Rojo" en el norte de Inglaterra que cambiaron a los conservadores liderados por Johnson en las elecciones de 2019.

Los parlamentarios conservadores recién nombrados en esos escaños temen que, frente a este desdén, sus nuevos seguidores puedan volver al laborismo .

Además, como alguien que simboliza la continuidad con el gobierno de Johnson, Truss puede tener dificultades en los 20 escaños del llamado “Muro Azul” en el sur de Inglaterra. Los ex votantes conservadores cambiaron a los demócratas liberales en tres elecciones parciales recientes en esos escaños, aumentando la presión sobre Johnson para que renuncie a principios de este año.

Los parlamentarios conservadores en esta parte de Inglaterra temen que los votantes que estaban desconcertados por el tono político y el estilo de gobierno de Johnson no se entusiasmen con la adopción de las mismas tácticas por parte de Truss : hostilidad hacia la UE, incitar a los franceses y librar una "guerra contra el despertar". .

Al norte de la frontera, la aceptación de Truss de todo lo británico, desde su famoso apoyo al queso británico hasta la adopción consciente de las imágenes de Thatcher , consolidará el apoyo a la independencia escocesa. Solo hay seis parlamentarios conservadores en Escocia, pero tener a Truss como líder no facilitará el trabajo de retener escaños en las próximas elecciones.

Liz Truss se ve como la 'candidata de continuidad' tras la marcha de Boris Johnson. Pero si ella lo emula demasiado, los conservadores pagarán el precio. | Fuente: EPA/AAP | Fotógrafo: Serguéi Dolzhenko/

Dados estos peligros estratégicos, ¿por qué fue elegida? Una encuesta de opinión de YouGov encontró que una pluralidad de miembros conservadores no querían ver a Johnson expulsado del Número 10, a pesar de su historial en el gobierno. Ha surgido un abismo entre los conservadores de base y el electorado en general. Si Truss emula demasiado a Johnson, como parece querer el partido, es el partido el que pagará el precio.

¿Qué significa esto para Australia?

Truss encontrará una serie de problemas apremiantes pero complejos en su bandeja de entrada. El más importante de ellos será la crisis del costo de vida. Esto se intensificará a medida que se acerque el invierno y se eliminen los topes en los precios de la energía , lo que dejará a muchos luchando por calentar sus hogares y comprar alimentos. La acción industrial presenciada durante el verano se intensificará.

El siguiente tema es la guerra en Ucrania. Parte de la estrategia global rusa es esperar que los estados occidentales, y en particular el Reino Unido, se cansen de apoyar a Ucrania. Esto no sucederá bajo Truss. Ella es una firme partidaria de Ucrania y se puede esperar que conserve la actual postura de apoyo del Reino Unido.

Truss también es el candidato de continuidad en lo que respecta a las relaciones anglo-australianas. Al igual que Johnson, Truss es un gran admirador de Australia (a pesar de la incómoda silla de Dan Teehan durante las negociaciones de libre comercio). Como autor británico del tratado de libre comercio (TLC) entre Australia y el Reino Unido, esta forma de relación bilateral solo se fortalecerá. Tener una disposición muy favorable a Australia significa que se mantendrá el compromiso con AUKUS , la alianza estratégica entre Australia, el Reino Unido y los EE. UU.

Por supuesto, Johnson tenía un colega ideológico en Scott Morrison como su contraparte australiana. Truss no disfrutará de tal afinidad ideológica con Anthony Albanese o la ministra de Relaciones Exteriores Penny Wong.

No obstante, la opinión de ALP sobre el TLC Australia-Reino Unido es ampliamente favorable, quizás con algunas disposiciones más estrictas para los derechos de los trabajadores. Se sabe menos sobre las opiniones de ALP hacia AUKUS, o si el gobierno australiano elegirá los diseños de submarinos británicos en lugar de los estadounidenses (o lo que pueda haber en oferta mientras tanto ).

Quedan dudas sobre si, como su predecesor, Truss cree más en sí misma que en Gran Bretaña. Dada su capacidad para ocupar más de un cargo político con gran convicción ( empezó como Liberal Demócrata y votó por permanecer en la UE ) puede ser que tengamos una nueva líder más interesada en su propio currículum que en el bien común.

Boris Johnson dañó la confianza en la política , pero es posible que Truss no esté equipado para abordar ese problema en particular. Sus asesores estarán tentados a considerar una elección rápida, dándole un “mandato” falso que el sistema de Westminster no requiere, y hay lecciones en lo que le sucedió a Theresa May cuando surgió esa tentación.

Sin embargo, a pesar de todas sus fallas, Johnson le lega a Truss una imponente mayoría de 73 escaños. Pero Truss debe andar con cuidado: es la mejor esperanza de expulsar a los conservadores que ha tenido la oposición en muchos años.