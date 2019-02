Resoluciones de EE.UU. y Rusia sobre Venezuela fueron vetadas en el Consejo de Seguridad de la ONU

El representante de Estados Unidos para el caso Venezuela, Elliott Abrams, votando en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. | Fuente: AFP

Las resoluciones antagónicas sobre cuál debe ser la solución a la crisis de Venezuela presentadas este jueves por Estados Unidos y Rusia ante el Consejo de Seguridad no lograron el consenso necesario para seguir adelante y volvieron a mostrar las diferencias en el seno del máximo órgano de la ONU.



La propuesta de EE.UU., que pedía elecciones libres en Venezuela, fue vetada por Rusia y China, en una votación en la que no obstante nueve países respaldaron este plan, tres lo rechazaron y otros tres se abstuvieron.



Minutos después, la iniciativa de Rusia, que abogaba por la no intromisión en los asuntos internos de Venezuela, fue rechazada por siete de los miembros del Consejo y solo logró reunir el apoyo de China y Sudáfrica (que votaron contra el plan estadounidense) y Guinea Ecuatorial (que se abstuvo ante la propuesta de EE.UU.).



"Pedimos a los miembros del Consejo que no sean cómplices de esta maniobra polémica y pedimos que se vote en contra del proyecto de Estados Unidos y que se apoye el nuestro que realmente quiere ayudar al pueblo de Venezuela", afirmó justo antes de las votaciones el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

La resolución presentada por EE.UU. proponía el inicio de "un proceso político pacífico" en Venezuela que conduzca a unas elecciones presidenciales "libres, justas y creíbles", al considerar que las del pasado mayo, cuando Maduro salió reelegido, no lo fueron.



Elecciones "libres, justas y creibles"

Tras la votación, el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, aseguró: "La situación en Venezuela demanda nuestra acción ahora". "Lamentablemente, al votar en contra de esta resolución, algunos miembros de este Consejo continúan protegiendo a (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro y a sus amigos y prolongando el sufrimiento del pueblo venezolano", agregó.



El texto solicitaba al secretario general de la ONU, António Guterres, que use sus "buenos oficios" para asegurar ese proceso electoral y llama a evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria, permitiendo un suministro de asistencia sin trabas para todos aquellos que la necesitan.



La posición rusa: "Solo tienen sanciones"

El texto de Rusia, según Nebenzia, daba "apoyo a las iniciativas de mediación internacionales para ayudar al pueblo de Venezuela para alcanzar una solución política".



Rusia y EE.UU. volvieron a representar sus ásperas diferencias sobre cómo resolver la cuestión venezolana y Nebenzia calificó la resolución de Estados Unidos de una "burla" y un "teatro absurdo" con el único objetivo de "aumentar la tensión y preparar el terreno para derrocar al Gobierno de Venezuela".



"Solo tienen sanciones, amenazas y el uso de la fuerza en su caja de herramientas", sentenció el diplomático ruso. (EFE)