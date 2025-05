Robert Prevost, el papa León XIV y sucesor de Francisco que es aficionado al tenis

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El papa León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, fue elegido como nuevo papa y sucesor de Francisco, frente a miles de fieles y medios de comunicación desde el balcón de la basílica de San Pedro.

Y aparte del mensaje emotivo para Chiclayo, Prevost también está ligado al mundo del deporte: practicaba tenis. El hecho surgió luego que se recordara una entrevista con la Orden Agustiniana, en el portal augustinianorder.org.

"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista. Mi nuevo trabajo (cardenal) no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta ahora", escribió.

Cabe mencionar que Robert Prevost fue misionero en la Orden Agustiniana de 1985 a 1999, antes de ocupar el cargo de obispo de Chiclayo (Perú) de 2015 a 2023, cuando Francisco nombró cardenal al estadounidense, que también tiene ciudadanía peruana.

Reacción desde el ATP 1000

Cuando el humo blanco de la chimenea paró durante unos segundos el planeta, en Roma también se disputaba al mismo tiempo el Masters y ATP 1000 de Roma. Los partidos, claro, no se detuvieron, pero el público sí que reaccionó a la noticia de calado mundial.

De hecho, en una de las pausas entre juegos, durante el partido entre el italiano Fabio Fognini y el inglés Jacob Fearnley, emitieron una imagen del nuevo pontífice.

Cuando se destapó que el nuevo papa era aficionado al tenis, el silencio y la concentración para escribir esa curiosidad se apoderaron de la sala.

📣 Emoción total en el Foro Itálico: en pleno partido, se anunció la elección de un nuevo Papa. 🇻🇦



