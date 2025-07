Escribió un libro sobre la Camorra y vivió 17 años amenazado: el caso del autor italiano que logró que se sentenciara a un capo de la mafia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El escritor italiano Roberto Saviano logró esta semana que se confirmara una sentencia condenatoria contra dos miembros de la Camorra, la mafia napolitana, que lo mantuvieron amenazado durante 17 años, por la publicación de su libro 'Gomorra' (2006), en el que reveló cómo operaba la referida organización criminal. No obstante, pese al fallo judicial, este autor nacido en Nápoles (Región de Campánia, Italia), no se liberará de la condena de vivir bajo protección policial.

El fallo, que ratificaba una sentencia de primera instancia de 2021, fue recibido con aplausos el último lunes en la sala del Tribunal de Apelación de Roma y marcó un momento emotivo para Saviano, quien no pudo contener las lágrimas al conocer el veredicto.

"Me han robado la vida", dijo mientras se abrazaba a su abogado en la sala del tribunal, de acuerdo a medios italianos.

El tribunal confirmó la condena de Francesco Bidognetti, exjefe del clan Casalesi; y de su abogado, Michele Santonastaso, a un año y dos meses, por intimidaciones proferidas en 2008 contra Saviano y la periodista Rosaria Capacchione, quien también investigó a la organización criminal.

El caso se remonta al 'Juicio Spartacus', un macroproceso celebrado en Nápoles contra decenas de miembros del clan Casalesi, que culminó con la cadena perpetua para Bidognetti.

Durante una audiencia en 2008, Santonastaso leyó una declaración en nombre de Bidognetti y otro mafioso, Antonio Iovine, en la que señalaban a Saviano y Capacchione como "aliados" de la justicia y "enemigos" del clan.

Esta acción fue interpretada como una intimidación directa, destinada a silenciar a los periodistas que exponían las actividades criminales de la mafia.

El tribunal romano determinó que las amenazas formaban parte de una estrategia del clan Casalesi para consolidar su control territorial y fortalecer su poder.

El escritor ha descrito su vida como una "media muerte", marcada por el aislamiento, el abandono de amigos y familiares, y la pérdida de libertades básicas, como pasear sin temor.

El impacto de 'Gomorra' en la vida de Saviano

'Gomorra', publicado en 2006, reveló al mundo la entraña de los manejos económicos y sociales de la Camorra, y se convirtió en un éxito editorial con más de 10 millones de copias vendidas en Italia y fuera del país.

La obra, que inspiró una película premiada en Cannes y una serie de televisión (ambas homónimas del libro), expuso los vínculos de la mafia con la economía legal y su influencia en la vida cotidiana de Campania.

Sin embargo, el éxito tuvo un alto costo personal para Saviano, quien desde los 27 años ha vivido bajo estricta protección policial, acompañado constantemente por escoltas armados.

En una entrevista con The Times, Saviano expresó su arrepentimiento por haber publicado 'Gomorra', confesando incluso haber considerado el suicidio.

Durante estos 17 años, enfrentó críticas de figuras públicas, como el político Matteo Salvini, quien cuestionó la necesidad de su escolta, y de sectores de la sociedad que lo acusaron de dañar la imagen de Nápoles.

Saviano: "Formad una red. No pongáis en juego solo vuestro cuerpo"

La condena de Bidognetti y Santonastaso representa un hito en la lucha contra la intimidación mafiosa a periodistas en Italia. De hecho, gremios como la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) y el Colegio de Periodistas de Italia se sumaron como acusadores en el proceso.

En un artículo publicado por Saviano el lunes en Il Corriere della Sera, aconsejó a quienes deseen seguir su camino que no lo hagan solos: "Formad una red. No pongáis en juego solo vuestro cuerpo. No seáis ilusos", escribió.

No obstante, también se asumió como culpable de la situación que le ha tocado vivir por ser persistente en su denuncia.

"Durante años he odiado a Bidognetti y a su abogado, convencido de que fueran ellos los culpables de mi condición. Pero, en el fondo, he sido yo al no separarme de esta locura. He decidido permanecer, contarlo, resistir", manifestó.

Capacchione, la periodista que trabajó junto a Saviano para visibilizar los métodos de la Camorra, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el reciente fallo judicial, aunque en el pasado calificó lo ocurrido como una "página oscura" que evidencia cómo las mafias utilizan los tribunales para intimidar.