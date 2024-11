Rusia afirma que Ucrania atacó su territorio con misiles ATACMS estadounidenses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Rusia afirmó el martes que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra una instalación militar en la región fronteriza rusa de Briansk, según medios estatales, en el primer ataque desde que Kiev recibió la autorización de Washington.

Según el parte de guerra recogido por las agencias locales, se trató de cinco misiles balísticos ATACMS derribados y un sexto, que impactó en el recinto de una instalación militar en la región fronteriza de Briansk sin causar daños ni heridos.

"A las 03h25 (00h25 GMT), el enemigo atacó con seis misiles balísticos un emplazamiento en la región de Briansk. Según datos confirmados, se utilizaron misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense", informaron las agencias de noticias estatales citando un comunicado del ejército.

Por su parte, el Estado Mayor ucraniano había informado, sin dar detalles del armamento utilizado, sobre un ataque exitoso contra un arsenal del Ejército ruso en Briansk.

Rusia advirtió que habrá consecuencias si se emplea armamento estadounidense en su territorio

El Kremlin advirtió el lunes contra una nueva escalada en la guerra de Ucrania y prometió una respuesta acorde si Kiev utiliza misiles de largo alcance suministrados por Washington para atacar objetivos dentro de Rusia, tras la autorización estadounidense.

"El uso de misiles de largo alcance por parte de Kiev para atacar nuestro territorio significaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en las hostilidades contra Rusia, y un cambio radical en la esencia y la naturaleza del conflicto", declaró la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

"La respuesta de Rusia en tal caso será apropiada y se dejará sentir", advirtió en un comunicado.

Los comentarios de Moscú coincidieron con el anuncio por Ucrania de que un nuevo ataque ruso el lunes en la ciudad portuaria de Odesa, en el mar Negro, mató a 10 personas, tras un bombardeo masivo el fin de semana contra la infraestructura energética del país.

En un giro estratégico, a pocas semanas de la investidura de Donald Trump, un alto cargo estadounidense que habló bajo condición de anonimato aseguró el domingo que Washington autorizó a Ucrania a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

The New York Times y The Washington Post habían escrito que la autorización de Washington fue en respuesta al despliegue de tropas norcoreanas para ayudar a Moscú.

(Con información de AFP y EFE)