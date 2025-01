"Se ha consumado un golpe de Estado en Venezuela", afirma representante de ONG 'Veneactiva'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad "Maduro acaba de dar un golpe y acaba de apropiarse de la presidencia de la República", afirmó representante de ONG "Veneactiva"

Nancy Arellano, representante de la ONG 'Veneactiva', señaló en RPP que Nicolás Maduro consumó un "golpe de Estado" tras jurar como presidente de Venezuela por un tercer mandato. Asimismo, indicó que mandatario está vulnerando y violentando la soberanía popular, contraviniendo la Constitución venezolana.

"Se es demócrata o no, se repestan los derechos humanos o no, pero no pueden haber medias tintas respecto a lo que está pasando en Venezuela, que es un golpe de Estado. Maduro acaba de dar un golpe y acaba de apropiarse de la presidencia de la República, vulnerando y violentando la soberanía popular, contraviniendo el articulo 5 de la Constitución Venezolana, y habilitando lo que manda la propia constitución", dijo.

En entrevista con RPP, la politóloga sostiene que las Fuerzas Armadas deberían restituir el orden constitucional en Venezuela y hacer cumplir el clamor popular.

"Paralelamente, la restitución debería operar sobre las propias Fuerzas Armadas, que vigilantes de la Constitución, deberían buscar restablecer el orden constitucional", indicó.

Toma de posesión de Maduro en Caracas

En medio de denuncias de fraude electoral y sin presentar ninguna prueba de su victoria, Nicolás Maduro juró por un tercer mandato este viernes 10 de enero en la sede de la Asamblea Nacional (AN), en Caracas.

“Juro ante esta magna Asamblea Nacional, poder Legislativo de la República, (…) la Constitución, haré cumplir todos sus mandatos, todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo período presidencial será el de la paz, la igualdad y la nueva democracia, lo juro por la historia y por mi vida. Así cumpliré”, afirmó Maduro en una ceremonia llevada a cabo en el Salón Elíptico del Parlamento venezolano.