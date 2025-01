María Corina Machado: "Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución"

La principal opositora al régimen de Nicolás Maduro confirmó que fue intervenida por la Policía Bolivariana, pero liberada luego de que la obligaran a grabar un video.

María Corina Machado manifestó este viernes que Nicolás Maduro consolidó un golpe de Estado al vulnerar la Constitución del país tras proclamarse como ganador de las elecciones.

"Le pido a cada venezolano que ejerza con fuerza su derecho a protesta. (Nicolás) Maduro consolidó el golpe de Estado y la violación a nuestra Constitución. Es hora de hacer lo que sea necesario para restituirla", expresó en un mensaje grabado que fue subido a sus redes sociales.

Machado también confirmó que fue intervenida por efectivos armados cuando viajaba en una motocicleta, pero fue liberada luego de que la obligaran a grabar videos como una "fe de vida".

"Me monté en una moto y luego me retiré, pero a la altura del liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Bolivariana, tenían armas largas afuera. A la altura del distribuidor Altamira escuché varios disparos, motos de la Policía nos interceptaron, inmediatamente me arrancaron de la moto donde iba y me colocaron en otra"

Pide a Edmundo González no venir al país

Por otro lado, Machado indicó que por seguridad se ha solicitado a Edmundo González no entrar a Venezuela por el momento para evitar que sea intervenido por el régimen de Maduro.

"Edmundo González vendrá a Venezuela a juramentar como presidente constitucional en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas. En su paranoia delirante el régimen no solo ha cerrado el espacio aéreo de Venezuela sino que activó el sistema

de defensa aérea... decidimos que no es conveniente que hoy Edmundo no ingrese a Venezuela", manifestó.

10 de enero de 2025



Mi mensaje a los venezolanoshttps://t.co/S8Sh0rZzfY — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 10, 2025