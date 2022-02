Tailandia reabre sus fronteras | Fuente: EFE

Tailandia reabrió este martes sus fronteras a los extranjeros vacunados contra la COVID-19, a los que se les exigirá solo una noche de cuarentena, con el objetivo de reavivar el turismo, duramente afectado por la pandemia.



El portavoz del Centro para la Administración de la Situación de la Pandemia (CCSA, siglas en inglés), Taweesin Visanuyothin, afirmó en una conferencia de prensa que a los viajeros se les someterá a una prueba PCR al llegar y otra a los cinco días en el país.



Las autoridades del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi indicaron que esperan que al menos 10 000 turistas extranjeros lleguen diariamente a partir de marzo.



Este martes solo arribaron 46 aviones con 2 500 personas a bordo, mientras que en el mes de enero la llegada de turistas ascendió a cerca de 190 000, de los que 7 062 dieron positivo de la COVID-19, según datos oficiales.



El pasado noviembre, las autoridades tailandesas decidieron reducir la cuarentena de siete a un día a los turistas vacunados con la pauta completa de una lista de 62 países.



Sin embargo, el pasado 21 de diciembre, en plena campaña turística de Navidad y Fin de Año, anunciaron la reimposición de una cuarentena obligatoria de siete noches por la propagación en todo el mundo de la variante ómicron.



A partir de ahora la cuarentena reducida de una noche, o hasta que salgan los resultados de la primera PCR obligatoria al llegar, se aplicará a los viajeros de todas las nacionalidades.



En esta línea, Filipinas, que tenía las fronteras cerradas a los extranjeros, permitirá la entrada a los que estén inoculados contra la covid-19 a partir del 10 de febrero, mientras que Malasia eliminó en enero la cuarentena obligatoria para los viajeros vacunados, lo que ya hizo Camboya el pasado noviembre.



En Singapur, no tienen que aislarse a partir de enero los pasajeros extranjeros procedentes de 24 países (incluyendo Estados Unidos y algunos países europeos y asiáticos).



Tailandia, que a finales de diciembre detectaba menos de 3 000 contagios diarios, ha sufrido un incremento en las últimas semanas hasta alcanzar cifras superiores a las 8 000 infecciones al día.



El turismo representa casi la quinta parte del producto interior bruto (PIB) tailandés en situación normal, pero el pasado año el país asiático recibió solo 427 869 visitantes extranjeros, frente a 6,7 millones en 2020 y 39 millones en 2019.



Según cifras de Our World in Data, el 69 por ciento de la población (48,1 millones de personas) ha sido vacunado con la pauta completa, mientras que 14 millones de personas han recibido una dosis de refuerzo.



Tailandia, que llegó a registrar más de 20.000 casos diarios en agosto, acumula desde el inicio de la pandemia 22 185 muertos y 2,45 millones de contagios.

