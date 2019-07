Los tres han confesado ser los autores materiales del asesinato de la ciudadana danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y de su amiga noruega Maren Ueland, de 28. | Fuente: AFP

Un tribunal antiterrorista marroquí condenó este jueves a muerte a tres hombres por el asesinato de dos turistas escandinavas, decapitadas en Marruecos en diciembre en nombre de la organización Estado Islámico (ISIS).

El Tribunal de Apelación de Salé (ciudad vecina de Rabat), encargado de delitos de terrorismo, condenó así a la pena capital a Abdessamad el Joud (vendedor ambulante de 25 años), Youness Ouziad (carpintero, de 27), y Rachid Afati (carpintero, de 33), quienes poco antes de perpetrar su acción habían jurado lealtad al denominado Estado Islámico.



Los tres han confesado ser los autores materiales del asesinato de la ciudadana danesa Louisa Vesterager Jespersen, de 24 años, y de su amiga noruega Maren Ueland, de 28, que fueron decapitadas el pasado 17 de diciembre dentro de su tienda de campaña cuando hacían montañismo en la localidad de Imlil en horas previas a su ascensión al monte Toubkal, la cumbre del Atlas y del norte de África.

Maren Ueland (Noruega) y Louisa Vesterager Jespersen (Dinamarca), turistas asesinadas en Marruecos. | Fuente: Facebook: Maren Ueland y Louisa Vesterager

El primero, Abdesamad Ejud, vendedor ambulante de 25 años, reconoció que organizó el asesinato con dos cómplices, Yunes Uaziyad, un carpintero de 27 años, y Rashid Afati, de 33.

Los otros 21 juzgados por complicidad en aquellos hechos en distintos grados han sido condenados a penas de entre cinco años y la cadena perpetua. Entre ellos está el ciudadano hispanosuizo Kevin Zoller Güervos, condenado a 20 años de cárcel por su complicidad en aquellos hechos, aunque durante el juicio ha tratado de desmarcarse por completo de aquel crimen y sus autores: "He tenido la desgracia de coincidir con malas personas en mi camino. No soy extremista y nunca lo he sido", dijo Kevin ante el juez.



El juez Abdelatif Amrani siguió casi al pie de la letra las peticiones de la Fiscalía y condenó así a la perpetuidad a Abderrahman Khayali, otro cómplice de los autores, que estaba al corriente de los hechos aunque no estuvo presente en el asesinato.



Los tres condenados a muerte más Khayali deberán pagar además conjuntamente dos millones de dirhams (200.000 euros) en concepto de indemnización para los familiares de las víctimas, aunque es improbable que puedan hacerlo dada su pobre condición económica, pues, de hecho, ni siquiera pudieron pagarse un abogado).



