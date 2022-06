| Fuente: EFE

Un jurado popular ha condenado por difamación a la actriz Amber Heard y le ha impuesto la obligación de pagar a su exesposo, el también actor Johnny Depp, una multa de 15 millones de dólares. Esta decisión judicial es tanto más inesperada ya que Johnny Depp había perdido un proceso por difamación en Londres, donde denunció un articulo del diario The Sun, basado en afirmaciones de Amber Heard sobre repetidos abusos y actos de violencia, sexual y física, que habrían sido cometidos contra ella por su ex marido. En este caso la querella fue presentada contra una columna publicada hace cuatro años por Amber Heard en el reputado diario Washington Post. Las seis semanas de audiencias fueron transmitidas en directo por la televisión y han tenido una enorme repercusión en redes sociales. Otra particularidad de este proceso es que ha opuesto no solo a dos ex cónyuges célebres, sino sobre todo a dos actores profesionales que, sin duda, sabían interpretar ante la Justicia el papel que les convenía. El Jurado, integrado por siete personas seleccionadas por azar, ha considerado que Amber Heard actuó con “malevolencia efectiva” para dar una versión sesgada de lo que parece haber sido una vida conyugal marcada por el frenesí de la celebridad, las drogas, el alcohol y graves traumatismos de infancia. El veredicto no debería sin embargo servir, en ningún caso, para minimizar la gravedad de la violencia ejercida contra mujeres, en cualquier parte del mundo. Así lo ha interpretado Amber Heard. Pero también le hace daño a la lucha contra el abuso la formulación de acusaciones que no sean capaces de convencer a jueces imparciales con evidencias sólidas y un apego irrestricto a la verdad.

Las cosas como son