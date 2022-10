La gente se reúne fuera de una mina de carbón después de una explosión en Amasra, en la provincia de Bartin, Turquía. | Fuente: AFP

El recuento oficial de víctimas mortales de la explosión el viernes en una mina de carbón en Turquía, en la costa del mar Negro, alcanzó oficialmente este sábado a 41.



"Nuestra prioridad era encontrar a los mineros en la galería. Hemos llegado finalmente al último. También estaba muerto, lo que eleva el número de decesos a 41", declaró el presidente de Turquía, Recep Tayyip Edogan.

Con esto terminaron las operaciones de rescate, 20 horas después de la explosión ocurrida en la mina de Amasra, en el noroeste de Turquía. Entre los rescatados hubo 28 heridos.

Erdogan promete investigación

El jefe del Estado, que afronta una difícil elección presidencial el año próximo, tomó la palabra ante los mineros rescatados y anunció una investigación exhaustiva sobre "cómo se produjo la explosión y quiénes son los responsables".

Esta foto del folleto publicada por la Oficina de Prensa de la Presidencia de Turquía el 15 de octubre de 2022 muestra al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reuniéndose con trabajadores mineros después de inspeccionar el sitio de una explosión en una mina de carbón en Amasra, en la provincia turca de Bartin. | Fuente: AFP

"Todo eso será determinado en una investigación administrativa y judicial, que ya ha empezado", aseguró el mandatario de Turquía.

Igualmente, Erdogan prometió previamente que el Estado "protegerá a las familias" de las víctimas, cuyos funerales estaban siendo ya celebrados este sábado en los pueblos vecinos.

Y al mismo tiempo, culpó al destino de lo ocurrido en la mina, visitada hace tres semanas por el ministro de Energía.

"La mina de Amasra es una de las más avanzadas (...) Pero somos personas que creen en el destino, y este tipo de cosas ocurrirán siempre, hay que saberlo", declaró Erdogan ante los congregados, muchos de ellos con los ojos llorosos.

"No sé qué pasó. Hubo una presión repentina y no pude ver nada", dijo a la agencia de prensa estatal Anadolu un minero que pudo salir de los túneles por sus propios medios.

Los miembros del público llevan un ataúd durante una ceremonia fúnebre de Selcuk Ayvaz de un minero que murió después de una explosión en una mina de carbón en Amasra, en la provincia de Bartin, Turquía. | Fuente: AFP

Mina estatal

El ministro de Energía de Turquía, Fatih Dönmez, que también acudió anoche a Amasra, declaró a los medios que según las primeras pesquisas el desastre fue causado por una explosión de grisú. "Hay varios derrumbes parciales", explicó Dönmez,



"No sabemos nada. Hubo polvo y humo, no pudimos ver qué pasó. Yo salí por mis propios medios. Los que estábamos algo alejados solo sentimos la presión de la explosión, pero no pudimos ver nada", indicó a la cadena NTV un minero que salió del pozo antes de que llegaran los equipos de rescate.



La mina siniestrada pertenece a la empresa estatal Turkish Hard Coal Enterprises.



Según el diario turco Evrensel, un informe del Tribunal de Cuentas ya indicó en 2019 que en este pozo se estaban registrando filtraciones de gas con riesgo de explosión.



Turquía es uno de los países del mundo con más accidentes en sus minas de carbón y lignito, que los sindicatos achacan a las escasas medidas de seguridad en un sector escasamente regulado y controlado.

(Con información de EFE y AFP)

Sube a 40 el número de muertos en el accidente minero en Turquía | Fuente: EFE

