Tras conversar con Vladimir Putin, António Guterres recordó que la guerra de Ucrania "está devastando un país y frenando la economía global", con importantes consecuencias, sobre todo para los países pobres. | Fuente: AFP

La posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania sigue siendo muy lejana, según opinó este miércoles el secretario general de la ONU, António Guterres, después de mantener una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.



"Sería ingenuo pensar que estamos cerca de la posibilidad de un acuerdo de paz", aseguró António Guterres en una conferencia de prensa, en la que dijo que Naciones Unidas seguirá buscando ese objetivo, pero considera que las probabilidades ahora mismo son "mínimas".



El jefe de la ONU abordó este martes la situación en Ucrania con Vladimir Putin y, según explicó, discutió con él las posibilidades de extender el acuerdo para las exportaciones de cereal por el mar Negro, fórmulas para facilitar las ventas de fertilizantes rusos y la cuestión de la central nuclear de Zaporiyia.



También trataron la situación de los prisioneros de guerra y la misión de investigación que Naciones Unidas tiene previsto enviar para estudiar el ataque contra una cárcel en la autoproclamada República Popular de Donetsk, en el que murieron medio centenar de prisioneros ucranianos y del que Moscú y Kiev se acusan mutuamente.



Según António Guterres, Rusia se ha comprometido a no poner ningún obstáculo a los investigadores de la ONU y les permitirá desarrollar su trabajo de la forma en que deseen.



"Lejos de la paz" en Ucrania

Preguntado sobre las posibilidades de que el reciente avance de las tropas ucranianas pueda acercar el fin de la guerra, António Guterres consideró que "todavía estamos lejos de la paz".



"Mentiría si dijese que confío en que eso vaya a pasar pronto", insistió el secretario general de Naciones Unidas, que dijo que prevé continuar sus contactos con todas las partes para abordar distintos aspectos del conflicto.



António Guterres recordó que la guerra de Ucrania "está devastando un país y frenando la economía global", con importantes consecuencias, sobre todo para los países pobres.



El conflicto se presenta como la principal cuestión que discutirán los líderes internacionales la próxima semana cuando se den cita en Nueva York para participar en las reuniones anuales de la Asamblea General, aunque António Guterres también destacó hoy la importancia de tratar la crisis alimentaria o el cambio climático.



"El debate general de este año debe dar esperanza y superar las divisiones que están impactando al mundo de forma dramática", recalcó.

(Con información de EFE)

