Un militar ucraniano vigila a bordo de un tanque en una posición de primera línea en el este de Ucrania | Fuente: AFP

Un asesor de la oficina presidencial de Ucrania declaró este jueves, en respuesta al anuncio de un alto el fuego navideño por parte de Moscú, que sólo habrá una "tregua temporal" una vez que Rusia abandone los territorios ocupados.



Mijailo Podolyak, una de las figuras más cercanas al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, escribió en su cuenta de Twitter que Ucrania no está atacando a un país extranjero sino defendiendo su territorio y calificó de "hipócrita" el anuncio ruso.



El Kremlin ordenó hoy un alto el fuego de 36 horas a partir de las 12:00 horas de Moscú (09:00 GMT) de mañana viernes con motivo de la Navidad ortodoxa.



"En primer lugar, Ucrania no ataca territorio extranjero y no mata a civiles, como hace la Federación Rusa. Ucrania sólo destruye a los miembros del Ejército de ocupación en su territorio", argumentó Podolyak en rechazo a la tregua temporal.



"Segundo, la Federación Rusa debe abandonar los territorios ocupados. Sólo entonces tendrá una 'tregua temporal'. Guardense su hipocresía", concluyó.

"Trampa cínica"

El asesor ya había criticado esta mañana la petición del patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa, Kiril, de establecer una tregua de Navidad para que los fieles puedan acudir a los templos sin temer por su seguridad.



La Iglesia ortodoxa rusa actúa como "propagandista" de la guerra, afirmó Podolyak, y agregó que la institución incita al genocidio de los ucranianos y a la militarización de la sociedad rusa.



Por todo ello, las declaraciones de Kiril sobre el alto el fuego constituyen una "trampa cínica y un elemento de propaganda", enfatizó el asesor.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": A propósito del fallecimiento de Pelé, debido a un cáncer de colon, el doctor Elmer Huerta conversó con el doctor Héctor Velarde, médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma sobre esta neoplasia, sus síntomas, diagnóstico y tratamiento. Escucha la entrevista aquí.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.