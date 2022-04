La gente camina en el centro de Mariupol, mientras las tropas rusas mantienen tomada la ciudad portuaria de Ucrania. | Fuente: AFP

La ONU pidió este domingo una tregua "inmediata" en la sitiada ciudad ucraniana de Mariúpol, en el sureste del país, con el fin de evacuar a civiles atrapados en la localidad.



"Necesitamos una pausa en los combates para salvar vidas. Cuanto más esperemos, más vidas estarán en riesgo. Tiene que permitirse que sean evacuados de forma segura ahora, hoy. Mañana podría ser demasiado tarde", dijo en un comunicado el coordinador de Naciones Unidas para la crisis en Ucrania, Amin Awad.



La ONU advirtió del rápido deterioro en Mariúpol, donde según el alcalde unos 100.000 civiles esperan para ser evacuados y unos 20.000 han muerto desde el inicio de la guerra.



"Las vidas de decenas de miles, incluidos mujeres, niños y ancianos, están en juego en Mariúpol", insistió Awad.



ONU se esfuerza por detener conflicto

El secretario general de la ONU, António Guterres, ya había pedido previamente una tregua humanitaria en toda Ucrania durante la pascua ortodoxa, pero no obtuvo respuesta por parte de Rusia.



Guterres tiene previsto visitar Moscú el martes para verse con el presidente ruso, Vladímir Putin, y viajar a Kiev el miércoles para hablar con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.



Antes, el lunes, se reunirá en Ankara con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quien lidera el principal esfuerzo de mediación para tratar de detener el conflicto.



Este domingo, el Gobierno ucraniano pidió a la ONU que se encargue de garantizar un alto el fuego y un corredor humanitario en Mariúpol y defendió que ese debe ser el principal objetivo de Guterres en Moscú.

(Con información de EFE)

