El asesor del presidente ucraniano Volodomir Zelensky, Mijail Podolyak, rechazó responsabilidad en las explosiones registradas en una base aérea en Crimea.



"Por supuesto que no tenemos nada que ver con eso. Probablemente se trata de mecanismos compensatorios dentro de una gestión ineficiente de las fuerzas armadas de la Federación Rusa, dijo Podoliak a medios de comunicación al ser interrogado al respeco.



Podolyak dijo que las explosiones pueden haber tenido varias causas, desde una detonación accidental de municiones, como ha asegurado el Ministerio de Defensa Ruso, hasta el resultado de una gestión ineficaz.

Las explosiones en una base aérea de Crimea registradas el martes podrían ser uno de los ataques que se atribuyen a los ciudadanos de esos territorios ocupados por los rusos desde 2014 que apoyan al Gobierno de Kiev.

"Los luchadores en la sombra"

Sin embargo, al ser interrogado al respecto, no quiso descartar que hubiera habido una acción de partisanos que quieren la liberación de Crimea.



"Claro, las personas que han vivido la ocupación entienden que los tiempos de la ocupación están llegando a su fin y necesitan mostrar su posición. La recuperación de Crimea es algo que tiene que suceder", dijo.

El diario The New York Times precisa que, para alcanzar objetivos muy por detrás de las líneas enemigas rusas, el ejército ucraniano podría haber recurrido a los residentes de los territorios ocupados que son leales a Ucrania.



El diario neoyorquino denomina a estos activistas leales a Kiev "los luchadores en la sombra" o también partisanos.



A ellos se les ha atribuido una serie de misteriosos ataques recientes: la enfermedad del alcalde instalado por el Kremlin en la ocupada ciudad de Jerson, que tuvo que ser evacuado a Moscú durante el fin de semana; el tiroteo mortal contra el subdirector de otra ciudad importante de la región menos de 24 horas después; y una serie de explosiones en una base aérea rusa en la península de Crimea ocupada por el Kremlin el martes.



Explosivos de fabricación ucraniana

Sobre este último incidente en el que murió una persona, el Ministerio de Defensa de Rusia informó ayer de la serie de explosiones y las atribuyó a un accidente.



"En el territorio del aeródromo Saki, en las cercanías de la localidad de Novofiódorofka, tuvo lugar la detonación de varias municiones en un área de almacenamiento protegida", señaló Defensa en un comunicado.



Sin embargo, recuerda el rotativo, un alto oficial militar ucraniano con conocimiento de la situación dijo que las fuerzas de Kiev estaban detrás de la explosión.



“Esta era una base aérea de la que despegaban regularmente aviones para ataques contra nuestras fuerzas en el teatro de operaciones del sur”, dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato.



El funcionario no reveló el tipo de arma utilizada en el ataque y solo dijo que “se utilizó un dispositivo exclusivamente de fabricación ucraniana”, cita el Times.



Para el diario, un ataque ucraniano contra las fuerzas rusas en la península de Crimea representaría una expansión significativa de los esfuerzos ofensivos de Ucrania, que hasta ahora se han limitado en gran medida a hacer retroceder a las tropas rusas de los territorios ocupados después del 24 de febrero, cuando comenzó la invasión.



También sería un motivo de bochorno para el presidente ruso, Vladimir Putin, quien a menudo habla de Crimea, que se anexó ilegalmente a Ucrania en 2014, como si fuera un territorio sagrado.



Los videos verificados y revisados ​​por The New York Times muestran que una columna de humo se elevaba desde la base aérea justo antes de al menos tres explosiones: dos en rápida sucesión y una tercera unos momentos después.



No está claro en los videos qué causó las explosiones. Además, un video subido a las redes sociales muestra al menos un avión de guerra, un Su-24M, destruido en la pista de la base.



El alto funcionario ucraniano dijo que el ataque involucró a fuerzas de resistencia partisana leales al gobierno de Kiev, pero no reveló si esas fuerzas llevaron a cabo el ataque o ayudaron a las unidades militares ucranianas regulares a atacar la base, como ha ocurrido a veces en otros territorios ocupados por Rusia. precisa el rotativo.

Crimea está ocupada por los rusos desde 2014 y ha anexionado la península a su territorio, lo que no ha recibido reconocimiento internacional.



El presidente Zelensky ha dicho que la guerra empezó en Crimea, y no en febrero de este año con la invasión a Ucrania, y tiene que terminar con la recuperación de la península.

