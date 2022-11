Personas compran en una tienda de comestibles que funciona sin electricidad en Kherson, Ucrania. | Fuente: EFE

Ucrania instó a los ciudadanos de Jersón a abandonar la capital regional de cara al invierno debido a los ataques de Rusia desde la margen izquierda del río Dniéper y la destrucción de la infraestructura crítica, que ha provocado que millones de ucranianos permanezcan sin agua, calefacción y electricidad y quizás tengan que vivir con apagones hasta marzo.



"Me dirijo a los ciudadanos de Jersón, en particular a los vulnerables: mujeres con hijos, ancianos, enfermos y personas con movilidad reducida. Dada la difícil situación de seguridad en la ciudad y los problemas de infraestructura, pueden marcharse durante el invierno a regiones más seguras del país", señaló en su canal de Telegram la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk.

Evacuación de cara al invierno

La también ministra para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania recalcó que el Gobierno ofrece la evacuación a Krivói Rog, Mykolaiv y Odesa, además de a Kirovogrado y Jmelnitsky o el oeste del país, y proporcionará alojamiento, ayuda humanitaria, alimentos y asistencia médica.



El vicejefe de gabinete de la Presidencia de Ucrania, Kyrylo Tymoshchenko, denunció que los "viles terroristas rusos, tras huir de Jersón, comenzaron a disparar contra civiles", ya que la víspera en uno de los barrios de la ciudad un misil impactó en un apartamento y una persona murió en el hospital.



Los ataques de Rusia contra la ciudad se llevan produciendo tres días consecutivos, según las autoridades locales, a lo que se suma la difícil situación humanitaria y energética.



La gente espera ayuda humanitaria en la plaza central de Kherson, Ucrania, el 16 de noviembre de 2022. El ejército ruso, después de su retirada de Kherson, destruyó la infraestructura crítica de la ciudad, incluida la electricidad. | Fuente: EFE

El jefe del operador del sistema de transmisión de electricidad, Ukrenergo, Volodímir Kudrytskyi, explicó este martes que Rusia voló y minó a propósito "casi toda la infraestructura energética" en Jersón antes de replegarse de la margen derecha del Dniéper.



En la vecina región de Mykolaiv hay luz por ahora y la provincia ayuda a Jersón a restaurar la electricidad, indicó hoy el gobernador de la región, Vitaliy Kim.



De momento Kiev no han llamado a la evacuación de Mykolaiv, donde las tropas rusas se replegaron en paralelo a su retirada del norte de Jersón con excepción de la península de Kinburn.



La portavoz del Mando Sur de Ucrania, Nataliya Gumenyuk, señaló hoy que continúa la operación para liberar la península, que está conectada con el territorio aún ocupado de Jersón en la margen izquierda del río Dniéper y se encuentra frente al importante puerto de Ochákiv y cerca también de Odesa.



Las fuerzas ucranianas pueden verse beneficiadas en su ofensiva por el hecho de que el enemigo esté rodeado de agua y las fuertes tormentas en esta zona en esta época del año, agregó.



Los residentes de Kherson cargan sus teléfonos en la estación de tren de la ciudad, uno de los pocos edificios de la ciudad con electricidad, ya que la infraestructura crítica de la ciudad, incluidos los suministros de energía y agua, fue destruida, en Jersón. | Fuente: AFP

Daños colosales en red energética

La situación energética no es mejor en otras partes del país.



El viceministro de Energía de Ucrania para la Integración Europea, Yaroslav Demchenkov, dijo el viernes que "millones de personas permanecían en la oscuridad y el frío sin agua, calefacción o electricidad".



Rusia dañó en su ataque más masivo contra la infraestructura eléctrica de Ucrania hace exactamente una semana 15 instalaciones de Ukrenergo, dijo Kudrytskyi.



"Después de este ataque, prácticamente no nos quedan centrales térmicas e hidroeléctricas en buen estado en Ucrania. Además, casi no quedan subestaciones sin daños", afirmó en una rueda de prensa.



"La escala de destrucción es colosal", enfatizó.



Los residentes locales asisten a una distribución de suministros de ayuda en el centro de Jersón. | Fuente: AFP

El primer ministro de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo el viernes que casi la mitad del sistema energético del país se ha quedado inutilizado en el bombardeo del martes pasado.



Todo ello cuando las temperaturas han caído por debajo de cero grados y se han registrado las primeras nevadas.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el lunes de que millones de ucranianos afrontan una amenaza "mortal" por los efectos de la guerra y la crisis energética.



La sobrecarga en las circunstancias actuales de cortes de energía planificados para estabilizar el sistema ha provocado que se tuviera este martes que aplicar apagones adicionales.

