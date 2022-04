Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, degradó a dos generales por "violar el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano", basándose en el estatuto disciplinario de las Fuerzas Armadas.



Zelenski anunció en su habitual discurso nocturno divulgado por la presidencia ucraniana que tomó esa decisión con respecto "a los antihéroes. Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores. Pero poco a poco todos serán castigados".



Por eso, dijo, el exjefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, Naumov Andriy Olehovych, y el exjefe de la Oficina del Servicio de Seguridad de Ucrania en la región de Jerson, Kryvoruchko Serhiy Oleksandrovych, "ya no son generales".



"De acuerdo con el artículo 48 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas de Ucrania, aquellos militares entre los oficiales superiores que no hayan decidido dónde está su patria, que violen el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano en lo que respecta a la protección de nuestro Estado, su libertad y la independencia, inevitablemente se verán privados de altos rangos militares. ¡Los generales aleatorios no pertenecen aquí!", insistió el presidente·



Por contra, expresó a "los verdaderos héroes del Servicio de Seguridad: la misma gratitud absoluta, al igual que a todos y cada uno de los que defienden sinceramente nuestro país. Realmente hay muchos héroes entre los militares".



En el día 36 de la invasión rusa, afirmó que "aguantamos mucho más de lo que esperaba el enemigo (...) Estamos de pie. Y seguiremos luchando. Hasta el final".



Los rusos "no pueden soportar intensidad de hostilidades"

Zelenski dijo que al norte de Kiev, en dirección a Chernígov, en la región de Sumy, continúa la expulsión de los ocupantes. "Ellos mismos son conscientes de que ya no pueden soportar la intensidad de las hostilidades que podrían haber mantenido en la primera quincena de marzo", dijo.



Sin embargo, advirtió de que "para el ejército ruso, esto es parte de sus tácticas. Todo esto no es ocasional. Conocemos sus planes. Sabemos lo que están planeando y lo que están haciendo".



Los militares rusos se están alejando de las áreas "en las que les estamos ganando para centrarse en otras que son muy importantes. En aquellos en los que nos puede resultar difícil", manifestó.



Por otra parte, mencionó que la situación en el sur y en Donbas, en el este, "sigue siendo extremadamente difícil". "Los invasores están asignando su enfermiza creatividad a las áreas temporalmente ocupadas de la región de Jerson. Están tratando de organizar algunas de sus estructuras incomprensibles allí, están tratando de descubrir cómo consolidar su presencia", agregó.



Zelenski advirtió de que en Donbas, en Mariupol, en la dirección de Jarkiv "las tropas rusas están acumulando el potencial para ataques. Golpes poderosos". (EFE)