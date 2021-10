Un dinosaurio ocupa la ONU para exigir a los humanos que no se extingan | Fuente: Twitter ONU

La ONU echó mano este miércoles de la experiencia de los dinosaurios con una original campaña de crisis climática en la que, gracias a los avances de la tecnología, uno de estos animales invadió virtualmente el hemiciclo de la Asamblea General para expresar su estupefacción por el hecho de que los humanos se estén extinguiendo a sí mismos.



"Les tengo que decir, y pensarán que es obvio, que extinguirse es algo malo. Pero, ¿y extinguirse a uno mismo? En 70 millones de años es la cosa más ridícula que he escuchado jamás", dice en un breve video Frankie, como se ha apodado al dinosaurio.



Ante la estupefacta mirada de los diplomáticos de la ONU, Frankie sigue subrayando la insensatez de la raza humana: "Por lo menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa?"



Es el contundente mensaje que el Programa de Naciones Unidas para el Desarollo (PNUD) ha querido lanzar en una incisiva iniciativa en la que llama a los Gobiernos de todo el mundo a dejar de subvencionar los combustibles fósiles para hacer frente no sólo a la amenaza del cambio climático, sino a la desigualdad del mundo.



Según cifras del PNUD, cada año se gastan 432.000 millones de dólares en subsidiar fuentes de energía no renovables que contaminan la atmósfera, una enorme cantidad de dinero con el que se podría costear, por ejemplo, vacunas de coronavirus para todo el planeta.



"En un mundo con dificultades fiscales, una deuda en aumento, más pobreza y más desigualdad, es irracional gastarse casi 423.000 millones de dólares cada año en incentivar el quedarnos atrapados en el pasado en lugar de invertir en el futuro", dijo en una rueda de prensa el administrador del PNUD, Achim Steiner.



"Es como si nosotros nos hubiéramos gastado cientos de millones al año subsidiando enormes meteoros. Eso es lo que están haciendo ahora", insiste en el video el dinosaurio, que recuerda que por todo el mundo "hay gente viviendo en la pobreza".



"¿No crean que ayudarles a ellos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de toda una especie?", zanja Frankie.



En la iniciativa del PNUD, detallada en el portal www.dontchooseextinction.com, colaboraron importantes figuras del mundo del espectáculo que dieron voz al dinosaurio en distintos idiomas, entre ellas el actor danés Nicolaj Coster-Waldau, conocido por su papel en "Juego de Tronos"; el intérprete y músico estadounidense Jack Black, la actriz mexicana Eiza González o la senegalesa Aissa Maiga.



"La vida en el planeta está quedando sofocada por los gases invernadero y por los combustibles fósiles. Las prioridades deben cambiar si queremos que la humanidad y la tierra sobrevivan", dijo en su intervención Coster -Waldau.

EFE







