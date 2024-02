Un grupo de orcas quedó atrapado entre témpanos de hielo frente a la costa del norte de Japón [VIDEO]

Un grupo de aproximadamente 13 orcas ha quedado atrapado en hielo a la deriva frente a la costa de la península de Shiretoko, en Hokkaido (norte de Japón), según informó la guardia costera de la localidad.



Un pescador advirtió en la mañana del martes que una orca estaba luchando por salir de entre témpanos de hielo a aproximadamente un kilómetro de la costa de la localidad de Rausu y la ONG Wild Pro LLC confirmó después que había más animales atrapados.



Seiichiro Tsuchiya, miembro de Wild Pro LLC, encontró a los mamíferos mientras investigaba la población local de leones marinos en la zona y afirmó: "Parecía que tenían dificultades para respirar y que había tres o cuatro crías".



"Un vídeo captado por un dron confirma que hay 13 de ellas", publicó Wild Pro LLC en su cuenta de X, antes de informar que en el año 2005 una orca ya quedó atrapada en un témpano de hielo en la península de Shiretoko, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO por su fauna.

"Esperamos que hayan logrado escapar"

La ONG tildó la situación de triste, pero el espesor del hielo impide socorrer a estos mamíferos, pues los barcos de la guardia costera no pueden acercarse lo suficiente.



"No tenemos más remedio que esperar a que el hielo se rompa y las orcas escapen", sostuvieron las autoridades del pueblo de Rausu en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.



Una inspección en la zona llevada a cabo este miércoles no ha permitido confirmar la presencia de las orcas en el lugar que fueron avistadas, ante lo que las autoridades de Rausu dijeron: "Esperamos que hayan logrado escapar", aunque se desconocen más detalles de la situación de los cetáceos.



La profesora de mamíferos marinos de la Universidad de Agricultura de Tokio Mari Kobayashi detalló en declaraciones a la agencia de noticias nacional Kyodo que las orcas, por proteger a sus crías, pueden acabar muriendo lentamente de agotamiento. (EFE)