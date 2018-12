🔴 URGENTE



"One love, one heart Let's get together and feel all right"



El "#reggae” de #Jamaica🇯🇲 acaba de ser inscrito en la Lista representativa del #PatrimonioInmaterial de la humanidad. ¡Enhorabuena! 👏



ℹ️ https://t.co/mIjb85qRdk #PatrimonioVivo pic.twitter.com/R1SSRI6zna