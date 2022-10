Vladimir Putin: Fugas del Nord Stream son "terrorismo internacional" que benefician a EEUU, Polonia y Ucrania

Vladimir Putin durante la reunión con miembros del Consejo de Seguridad que sostuvo el 10 de octubre de 2022. | Fuente: EFE

Las fugas que afectaron a los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia y Alemania son un "acto de terrorismo internacional", denunció el miércoles el presidente ruso, Vladimir Putin, asegurando que este incidente beneficia a Estados Unidos, Polonia y Ucrania.

"Los beneficiados están claros (...) Puesto que (este incidente) refuerza la importancia geopolítica de los sistemas de gas restantes, el que pasa por el territorio de Polonia (...) y de Ucrania, y que Rusia construyó asumiendo el costo. Pero también a Estados Unidos, que ahora puede entregar su energía a precios elevados", afirmó Putin durante un foro sobre energía.

El presidente ruso consideró este miércoles que la "pelota está en el tejado" de la Unión Europea (UE) en cuanto a la reanudación del suministro del gas ruso a través sistema del ducto Nord Stream 2, que no se vio afectado por las explosiones.

"Rusia está lista para retomar las entregas" a través de ese tubo submarino que nunca se puso en funcionamiento a causa de la ofensiva en Ucrania, dijo Putin durante el foro sobre energía.

"La pelota está en el tejado de la UE, si quiere, no tiene más que abrir el grifo", declaró Vladimir Putin y añadió que los otros gasoductos del sistema Nord Stream no se repararían si no se garantizaba su uso. (AFP)

Putin propone que Turquía el centro de distribución de gas ruso

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso este miércoles a Europa hacer de Turquía el centro de distribución de gas ruso, ante el "terrorismo internacional" que deshabilitó totalmente el gasoducto Nord Stream y parcialmente el Nord Stream 2.



"En cuanto al gas ruso, definitivamente lo liberaremos al mercado global. El gasoducto Fuerza de Siberia (a China) y el TurkStream han resultado ser eficaces", dijo en la sesión plenaria de la VSemana Energética de Rusia que se celebra en Moscú.



En el caso del TurkStream, que transporta gas ruso a Turquía y a varios países del sur de Europa, se trata de un volumen de 14.000 millones de metros cúbicos de gas, explicó.



"No es mucho, pero es suficiente", recalcó Putin, recordando que la tubería del Nord Stream 2 que no fue dañada supone unos 27.500 millones de metros cúbicos al año.



"El tránsito perdido por la ruta del mar Báltico (a través de los Nord Stream) podría ser transportado al mar Negro. Y podríamos asegurar las rutas principales a Europa a través de Turquía, haciéndolo un centro clave si nuestros socios europeos están interesados", dijo el mandatario ruso.



Putin reiteró no obstante su oferta de reanudar los suministros de gas a Europa a través del hilo de Nord Stream 2 que no registró fugas, pero recalcó que "la pelota está en el tejado de Europa".



"La pelota, como se suele decir, está del lado de la Unión Europea. No estamos restringiendo a nadie en ningún lugar, y también estamos listos para suministrar volúmenes adicionales en el período otoño-invierno", recalcó.



"Si quieren pueden abrir simplemente el grifo", recalcó Putin. (Con información de AFP y EFE)