Vladimir Putin, presidente de Rusia. | Fuente: EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso hoy a Europa hacer de Turquía el centro de distribución de gas ruso, ante el "terrorismo internacional" que deshabilitó totalmente el gasoducto Nord Stream y parcialmente el Nord Stream 2.



"En cuanto al gas ruso, definitivamente lo liberaremos al mercado global. El gasoducto Fuerza de Siberia (a China) y el TurkStream han resultado ser eficaces", dijo en la sesión plenaria de la VSemana Energética de Rusia que se celebra en Moscú.



En el caso del TurkStream, que transporta gas ruso a Turquía y a varios países del sur de Europa, se trata de un volumen de 14.000 millones de metros cúbicos de gas, explicó.



"No es mucho, pero es suficiente", recalcó Putin, recordando que la tubería del Nord Stream 2 que no fue dañada supone unos 27.500 millones de metros cúbicos al año.



"El tránsito perdido por la ruta del mar Báltico (a través de los Nord Stream) podría ser transportado al mar Negro. Y podríamos asegurar las rutas principales a Europa a través de Turquía, haciéndolo un centro clave si nuestros socios europeos están interesados", dijo el mandatario ruso.



Putin reiteró no obstante su oferta de reanudar los suministros de gas a Europa a través del hilo de Nord Stream 2 que no registró fugas, pero recalcó que "la pelota está en el tejado de Europa".



"La pelota, como se suele decir, está del lado de la Unión Europea. No estamos restringiendo a nadie en ningún lugar, y también estamos listos para suministrar volúmenes adicionales en el período otoño-invierno", recalcó.



"Si quieren pueden abrir simplemente el grifo", recalcó Putin.



La Unión Europea (UE), especialmente Alemania, ya ha dicho que no reanudará el Nord Stream 2, cuya certificación bloqueó incluso antes del inicio de la campaña militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, aún si puede ser reparado.



El Nord Stream 1 estaba también parado debido a una supuesta fuga de aceite detectadas en la única estación compresora que aún estaba operativa en Rusia.



Putin reiteró que las fugas detectadas en los dos gasoductos es resultado de "un acto de terrorismo internacional" dirigido a "socavar la seguridad energética de todo un continente".



"Los ataques contra los Nord Stream es un antecedente peligrosísimo. Muestra que cualquier infraestructura crítica de transporte energético o de comunicación está en riesgo ahora, con independencia en qué parte del mundo se encuentra, quién la opera".



El jefe del Kremlin acusó a EE. UU. de beneficiarse de "cortar finalmente los lazos entre Rusia y la Unión Europea" y controlar el mercado, aunque sea con unos precios de gas natural licuado más caros que los rusos.



"Técnicamente es capaz de ejecutar tales explosiones", añadió. "El beneficiario es obvio", dijo Putin, quien también habló de Ucrania y Polonia, que acogen los gasoductos a Europa restantes.



"Definitivamente es EE. UU. que puede ahora suministrar recursos energéticos a precios elevados", subrayó.

Gas estadounidense tiene más riesgos

Putin advirtió a la UE que hay más riesgos con el gas natural licuado estadounidense, porque "los suministros son inestables y pueden ser redirigidos a otras partes del mundo si otros consumidores ofrecen más dinero".



El presidente asimismo volvió a recalcar que Rusia no suministrará sus hidrocarburos a los países que impongan un tope a los precios, porque no va a "sucumbir al vergonzoso chantaje".



"No suministraremos recursos energéticos a aquellos países que limitarán sus precios, a aquellos que, en lugar de alianzas comerciales y mecanismos de mercado prefieren trucos y chantajes desvergonzados", enfatizó.



Putin subrayó que la introducción de un techo en los precios del petróleo puede conllevar el riego de que Occidente establezca un techo similar en otros sectores de la economía, "destruyendo la economía de mercado global y creando una amenaza para el bienestar de miles de millones de personas".



"¿Quién garantizará que no se fije el mismo techo en otros sectores de la economía: en la agricultura, en la producción de semiconductores, fertilizantes y metalurgia? Y no solo en relación a Rusia, sino también a cualquier otro país del mundo", dijo.

EFE