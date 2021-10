Combatientes talibanes en Kabul (Afganistán). | Fuente: EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este jueves que Rusia se plantea excluir a los talibanes de la lista de organizaciones terroristas, aunque matizó que es la ONU quien debe dar el primer paso.



Durante su intervención en el club de debate Valdái en Sochi (mar Negro), Vladimir Putin subrayó que Moscú "avanza en esa dirección".



"Todos esperamos que esa gente, los talibanes, que controlan sin lugar a dudas ahora la situación en Afganistán, que hagan que la situación evolucione positivamente", afirmó.



En caso de que los talibanes cumplan con sus promesas -gobierno inclusivo, respeto a los derechos humanos, lucha contra el terrorismo y el narcotráfico-, Moscú "tomará la decisión sobre su exclusión de esa lista de organizaciones terroristas".



No obstante, Vladimir Putin precisó que "esas decisiones se toman en la ONU".



"Hay que ayudar a Afganistán"

Rusia proscribió a los talibanes en 2003, aunque recibió a sus representantes en varias ocasiones antes de que tomaran el poder en Kabul, en agosto pasado.



Putin subrayó que Rusia coopera con el movimiento talibán y recordó que les invitó ayer, miércoles, a Moscú para participar en una conferencia internacional que pidió a la ONU la convocatoria de una reunión de donantes para ayudar a Afganistán.



"Para que la normalización transcurra al ritmo adecuado, por supuesto, hay que ayudar a Afganistán a restablecer su economía", insistió.



Destacó que Rusia sabe que los talibanes están intentando "deshacerse" de elementos radicales en territorio afgano, "incluido el (grupo yihadista) Estado Islámico".



Exhorta a diálogo con otras etnias

Con todo, les instó a entablar relaciones con todos los grupos étnicos, políticos, sociales religiosos del país centroasiático, y recordó las importantes minorías tayika y uzbeca.



"Nos gustaría que se forjasen compromisos aceptables y que los asuntos no se resuelvan sólo con ayuda de las armas como últimamente y que se respeten los intereses de las mujeres", dijo.



A su vez, consideró "correcta" la decisión del presidente de EE.UU., Joe Biden, de retirar a sus tropas de Afganistán.



"Por supuesto, de una u otra forma eso repercutirá en la confianza en EEUU, especialmente de parte de aquellos países que lo ven como un aliado. Pero creo que pasará el tiempo y todo volverá a su lugar", vaticinó.



Putin consideró que seguramente Biden no conocía los detalles del repliegue, pero sí era consciente de las repercusiones políticas de dicha decisión en Washington.



"No obstante, tomó esa decisión, asumió su responsabilidad", aseveró.



El reconocimiento de los talibanes, que advirtieron que el aislamiento de Afganistán es contraproducente, fue abordado en la conferencia internacional de Moscú.



Pero los participantes en las consultas pidieron a los talibanes que cumplan primero con el grueso de los compromisos adquiridos con la comunidad internacional.



El Gobierno interino talibán no incluye a mujeres y está compuesto fundamentalmente por religiosos de etnia pastún, la mayoritaria entre los fundamentalistas.

(Con información de EFE)

