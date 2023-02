Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. | Fuente: AFP/ imagen referencial

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este jueves ante el Parlamento Europeo que su país "será miembro de la Unión Europea”, al tiempo que defendió el “modo de vida” comunitario y aseguró que en Europa su país ve “el camino a casa”.



"Nos estamos acercando a la Unión Europea, Ucrania será miembro de la Unión Europea", dijo Zelenski en medio de los aplausos del pleno extraordinario de la Eurocámara convocado este jueves por su visita.



En la que es su primera visita en persona a esta institución desde que comenzó la guerra, Zelenski sostuvo una bandera comunitaria junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y escuchó a su lado los himnos de Ucrania y de la Unión Europea.



El presidente ucraniano aseguró que su país ve a Europa como "el camino a casa" y afirmó que, con la "guerra total" iniciada por Rusia, el Kremlin está tratando de "aniquilar el modo de vida europeo de Ucrania".



"Para Ucrania, Europa es el camino a casa. Estoy aquí para defender el camino a casa de todos los ucranianos, de todas las edades, estatus social y convicciones religiosas", dijo Zelenski, que tras visitar el Parlamento Europeo participará a continuación en el Consejo Europeo.



En esa cumbre, dijo que agradecerá personalmente a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE “las decisiones que a lo largo del pasado año permitieron a nuestro continente hacer lo que la oleada previa de líderes consideraba imposible”.



En concreto, se refirió a que Europa, “por fin, se está liberando de la ruinosa dependencia de los combustibles fósiles rusos, se está limpiando de la influencia de la corrupción de los negocios de los oligarcas rusos, se está defendiendo de la infiltración de agentes de los servicios secretos rusos que miraban a Europa como el coto de caza de opositores al régimen”.



Y, además, subrayó que, por primera vez en la historia, la UE ha decidido proporcionar asistencia militar a gran escala.



Zelenski, no obstante, no empleó esta oportunidad de dirigirse a los eurodiputados para solicitar más armas y municiones e incluso cazas de combate, como sí hizo la víspera durante su visita a Londres y en París.



En cambio, puso de relieve la “evaluación positiva” de las reformas que está haciendo su país “mientras lucha y se defiende a sí mismo” de la invasión, con vistas a “modernizar y reformar sus instituciones”.



Zelenski advirtió de que Moscú no solo “odia la justicia social y la diversidad”, sino que está invirtiendo en fomentar su “fobia”, y avisó de que supone una amenaza para todo el estilo de vida europeo.



El presidente ucraniano pidió derrotar a “la fuerza antieuropea que está intentando robarnos a todos nosotros nuestra Europa” y aseguró que solo la victoria de Ucrania garantizará los valores europeos en el continente.



“El destino de Europa nunca ha dependido de los políticos y no deben hacerse ilusiones ahora. Todos y cada uno de nosotros importamos. Todos y cada uno de vosotros sois fuertes. Todos y cada uno de vosotros sois capaces de influir en el resultado de una victoria común”, enfatizó.

EFE